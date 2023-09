Helhue Sukni publicó espectaculares registros desde Rapa Nui: “Esta tierra es maravillosa, me encanta”

La querida abogada que la rompe en Instagram, Helhue Sukni, tiró una bomba y se fue de vacaciones. Ella subió un video para sus amigos hablando sobre su participación en “El Purgatorio”, y despertó una polémica con Marlen Olivari, a los dos días, ya estaba en un nuevo viaje.

La abogada subió una historia, y el viento corría a más no poder, elevando su pelo y golpeaba fuertemente el micrófono del celular. “Miren a donde estoy”, señaló Sukni mientras mostraba un cerro con moais erigidos.

“Estoy subiendo, subiendo, subiendo y no sé cómo estoy viva, weones, valor. Acá estoy con los moais, la cagó esta isla, es absolutamente mágica”, agregó.

En otra historia, Helhue ya estaba mucho más cerca de un moai, le hablaba a sus seguidores, pero debido al viento, no se pudo entender el mensaje de la abogada.

“Espectacular”

Posteriormente, la abogada estaba en una planicie con una serie de estatuas en una fila. “Acá estoy con los 15 moais”, anunció, “miren, Ahu Tongariki, así se llama. Miren qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ha sido maravilloso venir a esta Isla, la cagó (...) estos son imponentemente gigantes”, contó Sukni.

Helhue terminó subiendo un breve video a su cuenta de Instagram, grabado en Ahu Tonkariki. “Yo acá en Rapa Nui, ex Isla de Pascua, estoy acá en los 15 moais. Espectacular, qué quieren que les cuente, no puedo decir nada más. Esta tierra es maravillosa, me encanta, (tiene) una magia”, cerró.

