“Se entregará una sanción muy importante”: Diana Bolocco hizo seria advertencia a participantes de Gran Hermano

Diana Bolocco realizó este domingo una seria advertencia a los concursantes que permanecen aún en el encierro del programa “Gran Hermano”, y que anoche vivieron su última eliminación previa a la fase del repechaje.

En esta ocasión, y luego de concretarse la salida de Alessia del show de telerrealidad de Chilevisión, fue que la animadora les informó al resto de los residentes de la casa estudio que todos se “aseguran una semana más en la casa”, periodo en el que los propios participantes tendrán la oportunidad “de elegir qué exjugadores reingresen a la casa”.

Las reglas del repechaje de Gran Hermano

“Comienza el proceso de repechaje, y esto dependen en gran parte de ustedes, porque tendrán votos para elegir qué exjugadores reingresan a la casa”, indicó la coanimadora del estelar del canal propiedad de Paramount, quien posteriormente lanzó una dura y directa advertencia a los participantes.

“Es muy importante que no revelen su voto. No se pueden poner de acuerdo ni decir por quién votaron una vez que lo hayan hecho, hasta que se produzca el reingreso”, aseveró Bolocco, quien recalcó a los concursantes que “si lo hacen, no se anula el voto, pero sí se les entregará una sanción muy importante”.

“Disfruten el proceso y tomen la decisión de manera individual”, prosiguió Diana, quien aclaró que este proceso y sus candidatos, recién los conocerán los concursantes al momento de votar.

La gran pena de Tony Spina: “No te has ido del todo porque siempre estarás a mi lado y seguirás viviendo conmigo”

El amor traspasó la pantalla: Pareja de “Doble Tentación” fue más allá y se pide mutuamente matrimonio

“Cuando les toque votar, conocerán quiénes de sus excompañeros quieren participar. Vayan pensando a qué dos compañeros quieren rescatar de la vida real. Dos votos y uno, tal como la placa, pero esta vez en votos positivos”, señaló.