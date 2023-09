“Es una satisfacción máxima”: hija de Alejandra Fosalba organiza sus estudios con dos calendarios digitales

Fiona Jaederlund es una de las hijas de la actriz Alejandra Fosalba, y en los últimos meses ha ganado notoriedad en el mundo público gracias a sus apariciones en redes sociales junto a su destacada madre.

Pero lo de Fiona no solamente gira en torno a su familia, ya que a sus 21 años la joven debe repartir su escaso tiempo entre sus trabajos de modelaje, baile y estudios de medicina, los cuales ha sabido conciliar gracias a un estricto régimen de organización vía aplicaciones de calendarios.

Una modalidad que la modelo cuenta en lun.com, le ha permitido administrar mejor sus tiempos y mantener “mi vida unida”, tanto con los estudios como lo profesional, como su vida familiar y círculo de amistades.

La organización de la hija de Alejandra Fosalba

“Estos calendarios son lo que mantiene mi vida unida. Logro cumplir todas mis metas y nunca sentir que me faltó tiempo o que debí haber estudiado más. Me dejan además más tranquila y luego me emociona mucho al ver que funciona y estoy recibiendo buenas notas”, cuenta Fiona, quien mantiene estos dos calendarios para separar cada ámbito de su vida cotidiana.

“En el último sólo ponemos pruebas y trabajos de la universidad y dedicamos los tiempos necesarios de estudio para cada una. Lo importante es seguir nuestro calendario al pie de la letra. Cada color hace alusión a cada capítulo de la asignatura. Por ejemplo, cardiovascular es rojo y renal es amarillo, así visualmente vemos mejor cómo separamos nuestros días de estudio para cada capítulo. A las pruebas las ponemos en negrita y bien grande porque es algo que no se nos puede pasar. En el mío personal, el rosado es junta con amigas o con mi pololo, amarillo es evento como hora al doctor o a la peluquería, y fucsia son mis horarios para hacer deporte”, prosigue la hija de Fosalba, una ferviente usuaria de estas herramientas digitales.

“Yo ahora estoy full digital porque tomo apuntes en mi iPad y ahí hago mis resúmenes. Lo mejor de Google Calendar es que se sincroniza con todos mis dispositivos y lo puedo ver en cualquier parte, además puedo ir modificando fácilmente y agregando nuevos elementos. El que tenemos con mis amigas lo hacemos en la app Goodnotes y ponemos nota colaborativa, así todas podemos anotar y borrar desde nuestros dispositivos fácilmente”, dice.