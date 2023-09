“Los mayores Judas de la historia”: Los votos de Fede, Rai y Michelson en el repechaje de “Gran Hermano” sacaron ronchas en redes sociales

Nuevamente el público manifestó su cariño y apoyo hacia “Las Lulos”, esto luego de enterarse de que Federico, Ignacia y Raimundo votaron para que Sebastián y Francisca volvieran a la casa de “Gran Hermano” como parte del repechaje.

Esta situación causó indignación en los cibernautas, quienes aseguraron que los supuestos cercanos a Constanza y a Jennifer las traicionaron de la peor manera.

Cabe recordar que Cony mantuvo una relación con Ramírez, la cual terminó de mala manera y con la bailarina revelando un fuerte testimonio sobre un encuentro que tuvo con el chico reality.

Asimismo, Constanza y Pincoya se enfrentaron a Maira luego de que se hiciera pasar como “lulo” durante unas semanas y finalmente se revelara que mantenía una relación con Raimundo fuera del encierro y, además, sacó al hijo de Jennifer al baile en una de sus discusiones.

Por esta razón, los televidentes quedaron sorprendidos por esta nueva jugada de los tres participantes, puesto que todos presenciaron los enfrentamientos y cómo afectaron a las favoritas.

Motivos de su votación

El primero que votó fue Fede, quien argumentó que “conozco a muy poquitos ahí, y la verdad es que tengo muchas ganas de que vuelva Alessia, pero confío en que ya la van a votar mis compañeros, así que voy a traer de vuelta y mis primeros dos votos son para Francisca. Siento que ahí hay algo todavía que se puede arreglar dentro de la casa, que hay un pendiente y porque me quedaron ganas de conocerla”.

Posteriormente, fue el turno de Rai, quien aseguró que solamente le daría su sufragio a gente que haya compartido dentro de la casa.

“Voy a darle dos votos al Seba. No votaría por otras personas que no conocí. Son las personas que más tuve relación acá dentro de la casa, que espero se puedan resolver los problemas porque de eso se trata, de poder llevar una buena convivencia y siento que todos merecemos otra oportunidad. Me gustaría que entrara por lo mismo, los dos votos para el Seba porque tuvo una salida inesperada”, dijo.

Y agregó “mi voto único, es la persona que más conocí, que nunca fue algo más que una amistad y tengo mis cosas bien claras, es para la Fran”, comentó.

La próxima fue Michelson, quien también decidió darle sus votos a Sebastián “porque lo conozco, hace tiempo estuvimos en un reality juntos y siento que con él me voy a divertir un montón, cosa que necesito aquí”.

Esta situación enfureció a todos los fanáticos de la “Familia Lulo”, quienes no tardaron de dar sus impresiones en las redes sociales: “Los mayores Judas de la historia”; “Estos tres son los que se han encargado de hacer mierda a la Cony”; “Ni perdón ni olvidó”; “La cony no era tóxica, obsesionada, ni se pasaba “películas” sola con respecto a que todos la traicionaban, la quisieron dejar de loca cuando la cony en realidad era… psíquica”.

como le llamamos a esta estrategia? me hago la vistima para robarle todo el público a la Cony y nomino a dos personas q la agredieron verbalmente para q reingresen y destruirla aún más, Raimundo Cerda#LaResistenciaLulo pic.twitter.com/zguv7n61k4 — ✩ (@chileancountry) September 21, 2023

Estos tres maricones son los que se han encargado de hacer mierda a la cony... la nacha le contó todo y le vive metiendo mierda en la cabeza.. rai un victima de tomo y Fede un tipo que se acerco por estrategia a cony.#LaResistenciaLulo pic.twitter.com/alldYBXrda — Team PinCony Gh 😘 (@conycapgh) September 21, 2023

entonces la cony no era tóxica, obsesionada, ni se pasaba “películas” sola con respecto a que todos la traicionaban, la quisieron dejar de loca cuando la cony en realidad era… psíquica #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/gTltrjwM7R — v. | REVAMPED. (@mileyftjustin) September 21, 2023