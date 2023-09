“Mandar a la gente a...”: El sensible llamado de Lucas Crespo al público por motivo del repechaje

Lucas Crespo es uno de los seis participantes eliminados de Gran Hermano que pelean un cupo para reingresar a la casa estudio en Argentina. Sin embargo, realizó un llamado al público para que no voten por él sino que por su amigo Fernando Altamirano, más conocido como Bambino.

Fue durante la transmisión del último capítulo emitido por CHV que el tiktokero pidió la palabra a los animadores, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, para ceder su cupo a su amigo y pedir que él sea el elegido para retornar al encierro.

Esto, porque su pareja Alessia Traverso, fue una de las cinco elegidas por sus compañeros que permanecen en competencia para que vuelva al programa, tras haber sido eliminada el pasado domingo frente a Scarlette Gálvez.

Lucas Crespo llamó a votar por Bambino

“Quería aprovechar este momento para mandar a la gente a votar por Bambino. Yo he sido presente estos meses de cómo se ha portado, me habló a mí toda la semana. ‘Cuando vayas al congelado dile a la Alessia que la amo y la echo de menos’. Entonces, ahora que la Alessia está adentro, yo creo que se merece una oportunidad para mostrar la gran persona que es mi compadre”, expresó.

“Son una linda pareja, así que ha votar por Bambino”, finalizó.

Ante esto, Diana le preguntó si a él no le gustaría volver, a lo que Lucas sinceró que “ni cagando. Afuera juego mejor”.

Bambino, en tanto, también realizó un llamado a la gente asegurando que aprendió de los errores y que no entrará a dormir como lo hizo la primera vez, sino que volverá 2.0.

“Voten por mí para tener una nueva oportunidad en la casa y a los que no me quieren mucho, decirles que gracias a ustedes hoy en día puedo ser una mejor persona. Me di cuenta de los errores que cometí y no los voy a volver a cometer Prometo ir más activo”, señaló.

Los demás participantes que pelean un cupo son Ariel, Skarleth, Viviana y Trinidad.