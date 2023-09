Adriana Barrientos le contestó a Fran García-Huidobro tras polémica sobre su apellido: “Jamás fue dirigido hacia ti”

Un nuevo conflicto se desató en el mundo de la farándula, Adriana Barrientos le respondió a Francisca García-Huidobro después de que la “Dama de hierro” reaccionó a unos dichos de la “Leona”, los cuales interpretó como un ataque personal.

Anteriormente, Adriana señaló que es difícil entrar al mundo de la televisión sin tener los ojos claros y ser rubio, y sin tener un apellido vistoso como “García-Huidobro”. La panelista de “Gran Hermano” se ofendió, y en sus historias de Instagram, le contestó a Barrientos: “Ninguneando mi trabajo por mi apellido... ¿Se puede ser más básica?”.

“Lo tomé a modo de ejemplo...”

En su espacio televisivo en el panel de “Zona de estrellas”, Adriana Barrientos le contestó a Fran tras ser llamada básica. “Es un honor que Francisca García-Huidobro me haya respondido, porque la verdad la gente que te responde, no está en un nivel tan arriba en la televisión”, partió.

“Que venga una animadora de primera línea a responderme, lo encuentro bacán. Gracias por ese lado, Francisca García-Huidobro, soy fans tuya, así que feliz”, añadió la panelista.

“Esto jamás fue dirigido hacia ti. Simplemente, lo tomé a modo de ejemplo, porque tu apellido es estupendo. Dista mucho del mío que es Barrientos, es de origen humilde de mis padres de Chiloé, distan montones”, agregó.

“En televisión, realmente sí siento, yo por lo menos, que siempre es más positivo o puede ser un plus, tener un apellido compuesto como el tuyo. No solamente lo tienes tú, lo tiene Cristián García-Huidobro y Titi. De ellos no recibí ninguna respuesta, ningún comentario, no se sintieron aludidos”, continuó.

“Yo creo que esto responde a algo...”

“Yo creo que esto responde a algo...”, teorizó Adriana, y recordó el consejo que le dio Luis Jara hace un tiempo atrás. “Tú puedes tener amigos que sean ladrones, buenos para la farra, amigos que sean borrachos; pero nunca en tu vida tengas un amigo que sea tonto”, comenzó.

“Porque cuando tienes amigos tontos lo que hacen es entorpecerte, y lo que va a hacer ese amigo tonto, no es porque te quiera, sino que te va a comenzar a dar vuelta las cosas para que tú caigas y tú tengas enemigos nuevos”, agregó la “Leona”.

“Un beso, tú sabes perfectamente a quién me refiero, Francisca”, terminó Adriana Barrientos.