Alessia confirma que regresa al repechaje de Gran Hermano: salida al mall con su familia la ayudó a decidir

Alessia Traverso fue la última eliminada de “Gran Hermano” y a pesar de que saliendo confirmó que entraría al repechaje, luego lo puso en duda.

En conversación con Publimetro, la polola de Bambino precisó que “la verdad es que cuando a mí me preguntaron si iba a volver al repechaje fue a penas venía saliendo de la casa y yo estaba con toda la emoción, ver a Jorge destrozado me rompió el corazón y pensé en Jorge de una y dije que sí”.

“Y ahora que estoy afuera no me he negado a la posibilidad, pero sí quiero un tiempo para considerar los pro y los contra, la experiencia agota mucho emocionalmente y mi prioridad es mi salud mental”, explicó Alessia.

La hora de la verdad

Pero al finalizar el día, Alessia lo confirmó y vuelve. “Todavía no tomaba la decisión al 100%, estaba viendo los pro y los contra y fui al mall a comer con mi familia y me topé con mucha gente, abracé como a más de 100 personas y ¿cómo no iba a entrar? si me decían ‘te fuiste, qué pena, pero vuelve’”, dijo la joven.

De esta forma Alessia regresa junto a Sebastián Ramírez, Francisca Maira, Estefanía Marquis y Francisco Arenas y un sexto participante que lo debe decidir el público.