Francisco ‘Papá Lulo’ habló sobre su reingreso a Gran Hermano: “Tenía pocas ganas porque estaba facturando”

Francisco Arenas, mejor conocido como “Papá Lulo” o “Panchito”, está listo para un nuevo capítulo en su aventura en Gran Hermano. Después de haber sido seleccionado por sus excompañeros como uno de los cinco participantes que regresarán al encierro, Francisco se refirió a sus emociones y expectativas sobre este reingreso a la casa-estudio.

“Tenía pocas ganas porque estaba facturando”, confesó “Panchito” a La Cuarta, al referirse a su vida fuera del reality. Y es que el integrante de “La Resistencia” recibió todo el cariño del público tras salir del encierro, y se convirtió en el personaje más solicitado.

[ LEE TAMBIÉN: “Not Papá Lulo”: Francisco sorprendió a sus seguidores como el nuevo embajador de reconocida marca ]

A sus 61 años, en conversación con La Cuarta, reconoció que esta decisión no fue para nada fácil. “Así que me voy a estancar ahora, pero en la vida no todo es plata. Hay que disfrutar. Uno a mi edad nunca termina de aprender; yo creo que a cualquiera edad, y siempre me gusta aprender algo nuevo”, agregó.

Francisco, quien ganó el cariño del público por su carisma, ternura, bailes exóticos y otros momentos hilarantes en su participación anterior, regresa a la casa estudio de Gran Hermano (CHV) después de haber enfrentado una placa de nominación y haber quedado fuera en agosto.

[ LEE MÁS: Toda la fe en el repechaje: Tristeza en la Familia Lulo tras eliminación de uno de sus integrantes ]

Desde entonces, ha estado ocupado con eventos en discotecas en ciudades como Antofagasta y Copiapó, y planea continuar su agenda incluso antes de su regreso a la casa. “Incluso este fin de semana voy a Temuco antes de irme de la casa de Gran hermano”, detalla a La Cuarta quien vuelve al reality este domingo en la noche. “Me bajo del avión, cambio de avión y me voy a Argentina”.

Cuando se le preguntó sobre su experiencia compartida con Sebastián Ramírez en estos eventos, Francisco no escatimó en elogios: “Sí, sí. Hemos disfrutado bastante con Sebastián. Lo he aprendido a conocer. Es una gran persona. Bien, buena onda Sebastián y no hay nada que decir”.

Finalmente Francisco también reflexionó sobre su crecimiento personal y cómo ha enfrentado esta popularidad en los eventos: “Me he sentido cómodo, porque, ¿sabes qué? Cuando uno está incursionando en esto por primera vez, te pones nervioso porque no sabes cómo expresarte ni cómo agarrar el micrófono. Ante tanta juventud y tantas mujeres que hay, uno se cohíbe un poquito, se chupa, ¿me entiendes? Pero con los eventos uno va agarrando experiencia, así que (me siento) bien, bien”.

Ahora “Panchito” se prepara para volver a la casa de Gran Hermano este domingo, listo para enfrentar los desafíos que le esperan y seguir compartiendo su carisma con el público. Por lejos, el momento más esperado para sus seguidores, será el reencuentro con sus fieles amigas Pincoya y Cony.