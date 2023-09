Naya Fácil respondió a los dichos de Fran Maira por campaña de Netflix: “Yo jamás hablé mal de ella”

Lo que comenzó como una simple aclaración, terminó en polémica. Naya Fácil se volvió a referir al episodio de la campaña de la serie “Sex Education” de Netflix, la cual estaba contemplada para ella, pero terminó siendo grabada por Fran Maira, la participante de “Gran Hermano”.

Un rumor comenzó a sonar en Twitter el cual señalaba que Naya era la protagonista original de la campaña publicitaria, por lo que la joven salió a confirmar la información, y más que nada, a preguntar cómo supieron que ella tuvo esas negociaciones, considerando que nunca lo había mencionado.

Por su parte, Fran declaró que “no tenía idea, pero la verdad es que creo que acá no es una competencia, todos tenemos luz para brillar. Creo que da lo mismo la primera, segunda, tercera o cuarta opción, lo importante es que yo cerré con Netflix, yo grabé. Pero hay luz para todas”

“Nunca hablé mal contra ella”

Esta noticia le llegó a Naya Fácil y recibió comentarios mala onda a propósito de esto, por lo que se refirió a esto en sus historias de Instagram. “Yo jamás dije que una era más que otra para brillar. Todos tenemos nuestras propias virtudes. Nunca fue nada contra ella, yo no la conozco, nunca la he visto ni nada”, comenzó

“Mi aclaración fue porque yo vi mi nombre en Twitter, y de que estaban hablando de mí. Entonces, yo quería aclarar quién sacó mi nombre al baile en esa campaña la historia, lo hizo la misma producción, porque obviamente quieren más márketing porque quizás esta chica no le dio suficiente que esperaban, por algo sacaron mi nombre, ¿por qué no se quedaron piola nomás?”, continuó.

“Nunca hablé mal contra ella, que diga: ‘hay, pero que todos tenemos luz para brillar’, está bien, nadie le está diciendo lo contrario”, señaló. De igual forma, les dijo a los seguidores de Fran que no tenían por qué tratarla mal ni denigrarla, y que pararan. “A mí me van a venir a respetar, a mí me tienen hasta acá (la coronilla) de que me saquen de contexto”, afirmó.

Las pruebas de Naya

Naya insistió que estaba molesta con la gente de Netflix que igual la terminaron involucrando, “qué lata que sean así”, dijo. Ella no se había enterado de que la campaña salió, sólo se enteró cuando fue nombrada en Twitter.

“Yo jamás hablé mal de ella, obviamente había dicho que ocupó el lugar y la habían llamado después, quizás utilicé otras palabras, pero jamás fue en contra de ella, ni siquiera la conozco”, aseguró Naya Fácil. La joven reveló que la gente que trabajó en la campaña de Netflix había realizado un estudio de ella y sus cuentas.

Naya aseguró que desde el mismo equipo le confirmaron que los involucrados con el comercial filtraron su nombre, y que lo hicieron con el fin de armar esta polémica.

“Como rechacé, no fui, esta señorita aceptó el trabajo para no decir que me reemplazó, porque hay gente que le molesta eso, yo no lo encontré ni una falta de respeto (..) Para mí reemplazar no es una palabra mala”, agregó.

La joven publicó un extracto del guión que recibió con sus líneas y con las imágenes del actor de la serie original. “Chiquillos, el guión estaba hecho para mí, yo tengo el guión, para mí fue un reemplazo, pero si a ustedes les molesta, no lo voy a decir más”, contó Naya Fácil.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram