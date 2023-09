“No es competencia”: Fran Maira le responde a Naya Fácil tras revelar que Netflix la contactó primero para una colaboración

Hace solamente un par de días que salió un divertido video de Fran Maira colaborando con Netflix, en donde se le ve conversando con uno de los protagonistas de la serie “Sex Education” sobre la falta de relaciones sexuales que tuvo dentro del encierro.

Sin embargo, ella no fue la persona pensada para interpretar este papel. Según Naya Fácil, la plataforma de streaming la habría considerado a ella como primera opción para interpretar este rol y tras rechazar la oferta, llegaron a la exparticipante de “Gran Hermano”.

Ahora, la joven de 23 años se refirió a esta situación en una conversación con La Hora, en donde explicó: “Netflix me contactó, tengo manager así que él hace el trabajo. Pero la verdad es que ellos me contactaron hace un par de días, y después salió. Fue muy bacán trabajar con Netflix, la verdad es que fue un sueño, estoy contenta con el resultado”.

En relación a los dichos de Naya Fácil, Fran Maira aseguró que no se complica. “No tenía idea, pero la verdad es que creo que acá no es competencia, todos tenemos luz para brillar”, afirmó al medio.

“Creo que da lo mismo la primera, segunda, tercera o cuarta opción, lo importante es que yo cerré con Netflix, yo grabé. Pero hay luz para todas, todas podemos brillar, ahora si ella hubiera salido primero, también me pondría feliz, hay mucho talento también”, añadió.

Finalmente, Fran Maira se refirió a los malos comentarios que ha recibido sobre el tema. “Hay mucho “hate” por ahí, pero lo siento, ya lo cerré, la plata ya la tengo, la hice el contrato”, sentenció.