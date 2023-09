¿Qué les dijo la producción?: Participantes de “Gran Hermano” hablaron sobre la delicada situación de Rubén

Hace solamente un par de días que “Gran Hermano” dio a conocer la expulsión de Rubén Gutiérrez, quien tuvo que abandonar la casa más famosa del mundo luego de que Scarlette realizara graves acusaciones en su contra, asegurando que la tocó sin su consentimiento durante la noche.

Ahora, sus excompañeros de encierro se refirieron a esta situación en una conversación con Página 7, entre ellos Viviana Acevedo, Trinidad Cerda y Lucas Crespo, quienes prefieron mantenerse al margen de este conflicto que causó revuelo hasta en la prensa Argentina.

Vivi señaló que es un tema que no hablará, mientras que la azafata aseguró que no maneja mucha información al respecto por lo que prefiere no referirse a la situación.

Por su parte, Lucas Crespo contó la firme sobre las reglas que les puso los altos cargos del programa con respecto a la expulsión: “Por producción no nos dejan hablar del tema”. Además, comentaron que ninguno de los participantes ha hablado con el excarabinero.