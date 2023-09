“Se lo mandó a un periodista para que lo filtrara”: Mauricio Israel se refirió al audio que le envió a su expareja, Marisol Gálvez

Mauricio Israel estuvo como invitado en el programa “Podemos Hablar”, donde se refirió a una de las polémicas que ha protagonizado junto a su expareja, Marisol Gálvez, quien filtró un audio con crudas amenazas de parte del comunicador.

En contexto, es donde el periodista deportivo aseguró el mensaje es de marzo del 2022, y que también faltaba una parte en donde supuestamente lo insultan tanto a él como a su actual pareja

“Yo lamento que se haya filtrado ese audio, bueno, la verdad es que no se filtró, ella (Marisol) se lo mandó a un periodista para que lo filtrara”, partió señalando el rostro de TV+.

“Este audio no es de este año, es de marzo del año pasado. Es un audio que responde a amenazas que yo estaba recibiendo”, añadió.

¿Fue sacado de contexto?

Asimismo, Mauricio Israel aseguró que el mensaje fue totalmente sacado de contexto puesto que “ahí falta una parte. Al principio me decía cobarde, me estaba tratando muy mal, y a mi pareja también la trataba muy mal (…) yo siento que no tenía por qué aceptar”, aseguró.

Asimismo, aseguró que cuando le dice “ten cuidado con quién te estás metiendo”, se refería a una antigua pareja que tenía Marisol.

“Ella ya había tenido una relación que le generó un problema bastante grave con denuncias de violencia intrafamiliar. La persona que estaba con ella, creo que todavía está detenida. Por lo tanto, cuando yo supe con quien se había metido, la llamé y le dije ‘Marisol ten cuidado con este señor que tiene antecedentes’”, aseguró Israel.

“La preocupación mayor no es lo que haga ella, es lo que le pase a mi hija cuando está con ella (...) Yo necesitaba tener la seguridad y la tranquilidad de que mi hija no estuviera en peligro, que ya lo había estado un año antes”, explicó el periodista.