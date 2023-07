“Imbécil, cobarde, estúpida...”: Mauricio Israel envió amenazante audio a madre de su hija

EL periodista Sergio Rojas dio a conocer los audios que el panelista de “Sígueme y te sigo”, Mauricio Israel le envió a su expareja y madre de su hija, Marisol Gálvez. Mensaje en claro tono amenazante y con insultos incluidos.

Si bien, en los extractos no se conoce el contexto de la discusión, se escucha al periodista deportivo bastante molesto y rebatiendo a su ex, a quien trata de “imbécil”, “estúpida” y “cobarde”.

“A quién le vienes a hablar de faltar el respeto ¡imbécil! cuando no eres capaz de contestar el teléfono ¡cobarde! y pones a un animal que no da la cara, que no da el nombre (para) insultarme... con insultos antisemitas”, dice en primera instancia.

“¿Qué te has creído, que me saca la madre y yo por decirte estúpida que es lo que eres nomás”, la vuelve a insultar en un tono claramente molesto.

Tras ello, Israel le advierte a Marisol Gálvez que tuviera cuidado, lo que puede ser considerado como una amenaza.

“Ten cuidado Marisol, ten cuidado con quién te estás metiendo. Y sabes que más, sigue buscándome sigue buscando a Paola (su actual pareja) que nos va a encontrar”, sentencia el animador del programa “Círculo Central”.

Mensaje de audio contra hija

Además, en otro audio se escucha a Mauricio Israel diciéndole a su hija que no la quiere ver más, porque ella no confiaría en él.

“Sabes qué Sara, ya no te quiero ver, la verdad. La verdad no te quiero ver o sea que tú me digas que no confías, que no te sientas segura conmigo, hasta aquí llegamos Sarita. ¡Se acabó!”.

Días atrás aseguró en el programa de TV+ que no podía ver a su hija, dando a entender que no lo dejarían. Sin embargo, esto fue desmentido por la adolescente y su madre, quienes aseguraron que él no contesta las llamadas.

