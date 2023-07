“Mi papá no me ve porque él no quiere”: Hija y expareja desmienten a Mauricio Israel

Marisol Gálvez, expareja de Mauricio Israel y madre de Sara, hija adolescente que tienen en común, desmintió cada una de las palabras que realizó el periodista en el programa “Sígueme y te sigo”, donde lamentó que no podía ver a su hija desde que llegó a Chile.

“Yo tengo un dolor gigantesco y lo voy a confesar públicamente ahora. Yo estuve fuera de Chile muchos años y me perdí a mi hija desde que tenía un año en adelante. Pero desde que volví a Chile sigo sin ver a mi hija”, señaló en el programa de TV+, dando a entender que la decisión no pasaba por él.

“Muchas veces uno quiere y no puede. No hay nada legal. Nunca hemos tenido nada legal. Una vez tuvimos una mediación por el tema de las visitas y eso, en definitiva no sirvió de nada...”, sinceró, en relación al documento al cual accedió este medio, donde se estipula que puede compartir con su hija durante las fiestas de fin de año y vacaciones de invierno, año por medio, junto con los cumpleaños.

Desmienten a Mauricio Israel

Sin embargo, Marisol Gálvez reveló a Publimetro que no entiende las razones que emitió para no ver a su hija Sara, quien según la madre, clama por verlo.

“Sara reiteradas veces le ha escrito a su papá diciendo que lo quiere ver, que lo extraña, que se junten, pero su papá no le contesta o le desvía el tema. Para mí es muy triste ver cómo está mi hija, porque lo único que ella quería era ver a su papá”, cuenta Marisol, quien reconoce que está agotada con los dimes y diretes y que su deseo no es atacar a Israel.

“No entiendo las excusas de Mauricio, pero creo que se está perdiendo a una niñita extremadamente buena, simpática, linda y sobre todo apañadora. Yo no voy a atacar a Mauricio, porque no son mis intenciones, pero la verdad es que lo que dice en la tele me choca y no me cuadra”.

Marisol Gálvez

“No entiendo que es eso tan terrible por lo cual no puede ver a Sara. Ella tiene un régimen de visitas las cuales Mauricio no ha cumplido hace años. Los papeles hablan más que las palabras, que diga de una vez por todas porque no puede ver a Sara”, lo emplazó Marisol.

Incluso, compartió un mensaje con Publimetro, que su hija escribió en la cuenta de Instagram del programa de TV+, pero habría sido eliminado.

“Una vez más comento probablemente me borren nuevamente el comentario pero no pierdo nada, soy Sara Israel, mi papá no me ve no porque mi mamá no lo deja si no porque el no quiere hacerlo, hay un audio donde el mismo me dice que no me quiere ver mas, reiteradas veces me ha dicho que no quiere verme, no cumplió con las visitas por lo cual demando, ojalá lean la verdad”, escribió la joven.