“Soy más team Seba”: Fran Maira asegura que ya no va por Raimundo ni tampoco por Fede en su reingreso a “Gran Hermano”

Una de las salidas más polémicas de “Gran Hermano” fue la de Fran Maira, puesto que la modelo protagonizó varias peleas con Cony Capelli y Pincoya días previos a su eliminación.

Sin embargo, todo cambió, ya que ahora la joven de 23 años tendrá una nueva oportunidad para jugar en el encierro tras ser escogida por su compañeros para reingresar a la casa por medio del repechaje.

En este contexto, es donde Fran se sinceró y reveló que hará al momento de entrar nuevamente al reality.

“Me sentí bien con mi salida, lo único que quizás no me gustó fue como terminó con Pincoya, creo que ahora que vuelvo si hay una conversación pendiente, pero solo con ella. No voy a llegar a ser su amiga, ni sentarme en su cama pero sí creo que es importante una conversación, pero con nadie más de la casa”, partió revelando de antemano en una conversación con La Hora.

Asimismo, habló sobre ser considerada como la “villana” de “Gran Hermano”.

“La verdad es que la gente me puso ese apodo y lo voy a usar bien. Soy como más la diva diría yo, soy la villana-diva del reality, pero la verdad es que no agresiva, ni violenta, la que no se toma nada a personal”, aseguró.

Sobre los votos de sus compañeros, la influencer aseguró que quedó bastante sorprendida, aunque afirmó que no tiene ningún interés amoroso por ninguno de los candidatos que están dentro de la casa de “Gran Hermano”.

“No voy por él (Raimundo), ni por Fede, soy más team Seba. Puede ser que por ahí vaya mi estrategia”, lanzó sin filtro.

La firme sobre Raimundo

Por último, Fran contó la firme sobre su relación con Raimundo, confesando que sí, se conocían desde antes de entrar al encierro.

“Sí, nos conocemos de antes, full casualidad de que nos hayamos pillado en el reality, no sabía que iba a entrar, por eso fue mi reacción. Nos conocíamos, pero tampoco éramos mejores amigos”, contó.

Tras esta tensa situación con Raimundo, Pincoya y Constanza, la rubia se llenó de críticas en las redes sociales y hasta le han bajado su cuenta de Instagram en varias ocasiones.

Ante esta situación, Maira comentó que “me cago de la risa, los comentarios me resbalan, estoy segura de lo que soy, de lo que he logrado. Mi familia, mis amigas, la gente me apoya, hay hombres que me quieren así con eso es suficiente. El resto no me paga la luz de mi casa, ni la bencina de mi auto, así que me resbala”, sentenció.