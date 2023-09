“Yo no voy a programa gratis, tengo 84 años, no estoy jubilada”: Paty Cofré responde a los dichos de Willy Sabor en “El Purgatorio”

Paty Cofré reaccionó a los recientes dichos de Willy Sabor en el programa “El Purgatorio”, en donde el locutor radial aseguró que se sintió decepcionado de su excompañera de Morandé con Compañía tras no aceptar ir a su podcast sin recibir paga.

En este contexto, es donde Luis Sandoval reveló que se comunicó con la humorista para que diera su versión de esta situación.

“Ella me dice ‘qué raro lo que está diciendo Willy, no recuerdo está invitación a este programa’”, partió diciendo el comunicador en la transmisión del pasado viernes de “Que te lo digo”, agregando que ella le contó una historia diferente a la del locutor.

En esa línea, ella explicó que “‘si es así, yo no voy a programa gratis, tengo 84 años, no estoy jubilada y yo vivo de mi trabajo. Solamente de eventos y de ciertos pitutos ocasionales. No tengo un trabajo estable. Por lo tanto, si me invitan a un programa, yo no voy a ir gratis’”.

Nunca fueron amigos

Willy Sabor se refirió a Paty como una amiga, y que por esa razón le había dolido más su negativa a participar de su proyecto.

“Yo con Willy nunca fuimos amigos, fuimos muy buenos compañeros de trabajo’”, fue la respuesta de Cofré a estas palabras.

“Me dice ‘hace un par de meses tuve un infarto, me hicieron un bypass y nunca recibí un llamado telefónico, un mensaje de Willy Sabor para apoyarme, para saber cómo estaba, y tú con los amigos te visitas en las casas, te llamas constantemente. Es una palabra para mí muy importante la amistad’”, continuó relatando Sandoval.

Según las palabras del periodista, Cofré asegura: “Yo a Willy lo respeto, aprecio, trabajamos mucho tiempo en Morandé Con Compañía, pero amigos como él dice, no somos’, me dice”.

Finalmente, Cofré le comentó al periodista que “es la primera vez que un excompañero de trabajo se refiere de esa forma hacía mí”, añadiendo que le había “dolido” las palabras de su excolega.

“Me dice ‘incluso, te puedo decir que no somos amigos, porque yo ni siquiera tengo el teléfono de Willy Sabor’”, le afirmó Paty al comunicador.