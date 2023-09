“Esto es lo que al país le empelota”: Rodrigo Sepúlveda acusó a las autoridades de no ocuparse de la seguridad

Rodrigo Sepúlveda desató este lunes su indignación contra las autoridades de Gobierno luego de informar en Meganoticias Alerta respecto del asalto del que fue víctima el pasado fin de semana un ciclista, quien sufrió el robo de su bicicleta por parte de unos delincuentes a bordo de un automóvil.

El robo fue ampliamente destacado por el conductor del noticiario de Mega, quien recordó un asalto similar que hace algunos días sufrió un joven, quien perdió su scooter en manos de otros delincuentes que conducían un vehículo.

La molestia de Rodrigo Sepúlveda

“Esto es indignante, esto no se puede aceptar, no se puede normalizar, no se puede entender que ahora sea una rutina habitual. ¿Ahora es un scooter, ahora es una bicicleta? ¡No, no, no!”, inició su queja el periodista.

“Y acá (en el noticiario), nosotros empezamos a normalizar esto. Oh, primero fue un scooter, y ahora es una bicicleta, se cuelgan del auto y te roban tu vehículo. Qué locura, weón (sic). Tu medio de transporte da lo mismo”, reflexionó “Sepu”, quien aseguró que este tipo de casos son los que realmente tienen preocupados a los chilenos.

“¿Saben que? Esto es lo que al país le empelota. Esto es lo que al país le molesta. Que no tenemos ningún grado de seguridad para andar libres en la calle. ¿Pero, qué te piden (las autoridades)? Que denuncien, que denuncien, que denuncien, que denuncien. ¡Y es todo lo contrario! A uno le tienen que dar seguridad, seguridad, seguridad, seguridad. ¿Qué te piden? Vayan a hacer la denuncia. ¿Y para qué voy a hacer la denuncia? ¡Si sigue pasando lo mismo! Sigue pasando lo mismo, y ahora te roban la bicicleta. O sea, no sé si se dan cuenta”, insistió.

“¿Qué te piden? ‘Hagan la denuncia, porque con la denuncia es más fácil detener a estas personas’. ¿Y qué es lo que te tendría que dar la autoridad? Seguridad, que esto no te va a pasar. Y yo todavía no escucho a ninguna autoridad que te diga eso. ‘Esto no va a volver a suceder’. Sé que es imposible. Usted también sabe que es imposible. Pero a uno le gusta escuchar a una autoridad que salga, con los pantalones firmes, a decirte eso. A darte tranquilidad. Porque acá no te dan tranquilidad. ¿Qué es lo que te llaman? A denunciar. Después de, después del hecho. Y eso no puede ser, porque es caer en la misma tónica. Y esto es una vez que ha pasado”, finalizó.