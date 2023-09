Papá Lulo reingresó a Gran Hermano y lanzó tremendo palo a Constanza: “¿Sabís lo que hace...?”

Francisco Arenas, más conocido como Papá Lulo, fue el primero de los seis exparticipantes de Gran Hermano en regresar a la casa estudio en Argentino, tras ser uno de los más votados por sus compañeros en el repechaje.

Fue así como la noche del domingo el exconductor de camiones, conocido también como Pelao Táctico o Panchito, ingresó por la puerta cubierto con una bata negra con capucha que cubría su rostro.

Sin embargo, Jennifer Galvarini, La Pincoya, fue el primero en reconocerlo y gritó “¡Lulo!”.

[ Julio César Rodríguez reveló que no quiso animar el Festival de Viña del Mar: “No sé por qué no tengo esa ambición” ]

Tras ello se acercó a abrazarlo, mientras su otra amiga, Constanza Capelli corría desde el living al emocionante encuentro.

Los tres se abrazaron y gritaron de emoción mientras los demás del grupo miraban la amistosa escena. Incluso el perro Bigote corrió a recibir a Francisco Arenas.

Papá Lulo llegó roncando a Gran Hermano

Sin embargo, no todo fue emoción, puesto que ya más tranquilos, tuvieron una conversación al interior del dormitorio donde Panchito le dedicó unas palabras a Cony que le generaron sentimientos encontrados.

Esto, porque le preguntó qué es lo que hace un padre, haciendo alusión que él va a corregir a la bailarina si tiene actitudes erráticas al interior del encierro, como se pudo apreciar en las últimas semanas.

“¿Sabís lo que hace un padre con su hijo o no? Lo educa. Así que confíen en mí”, le lanzó a su amiga.

De igual forma su comentario generó diversas reacciones en redes sociales.

“q lata igual q le diga eso cuando coni no tuvo papá xd”, “Muy bien papa lulo! Esto les hará muy bien a ambas, se sabe qué hay actitudes de Cony que no han estado tan bien y creo que tenerlo en la casa+”, “Palabras cortas y precisas y no dejó bien parada a la mamá de cony…”, “Encontré tan tiernas esas palabras, porque son tan ciertas. Si no le importara la deja no más”.