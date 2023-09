Pincoya reveló qué hará con premio de $4 millones que le entregó Gran Hermano

La querida participante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, más conocida como La Pincoya, reveló qué hará con el premio de cuatro millones de pesos que recibió por ser una de las cuatro integrantes originales que ingresaron al reality en el mes de junio.

Fue en el confesionario donde se mostró muy agradecida con el cuantioso regalo que recibió tanto ella como Hans, Constanza y Jorge e indicó que le dará el dinero a su amado hijo para que se compre un computador para sus estudios.

“Estoy muy emocionada por el video que me dio de mi familia, de mi hijito, lo encontré tan grande, tan lindo. Quedé muy contenta y quiero agradecer el regalo que nos dio, el video, la cena y que me regaló dinero, nunca me lo esperé”, dijo muy contenta la representante de Chiloé.

Pincoya regala premio a su hijo

Tras esto, le mandó un mensaje a su retoño, contándole la noticia.

“Decirle a mi hijito, que el tío Gran Hermano me regaló a mí cuatro millones de pesos, y yo te los voy a regalar a ti hijito, para que te compres un lindo computador para que hagas tus tareas, porque todo lo que es para mí, es para ti”, dijo visiblemente emocionada.

Además, mostró su profundo agradecimiento por el monto del dinero, puesto que equivalen a varios meses de trabajo.

“Lo que tú me regalas, para mí son ocho meses de trabajo… de verdad, son ocho meses para juntar cuatro millones de pesos, y para mí es imposible juntarlos”, comentó la oriunda de Chiloé.

Finalmente, señaló que “lo que significa para mí, es que si me tengo que ir este domingo, me llevaré eso a mi casa, que le puedo pasar a comprar algo a mi hijo. No tengo palabras de agradecimiento, de verdad, muchas gracias”, sentenció.