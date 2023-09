Rosemarie Dietz se vuelve a defender tras retar a su hija: “Que me vengan a decir que éramos maltratadores sicológicos...”

La semana pasada la exchica Mekano, Rosemarie Dietz, fue objeto de críticas y también de apoyo, luego de que se expusiera la nota que dejó una mujer al verla junto a su marido e hija, comiendo en un hotel de Valdivia. Esto haciendo referencia a un reto de la Dietz a la pequeña de 1 año y 7 meses.

“Estábamos comiendo y Catalina comenzó a pescar la comida y tirarla al piso. Entonces, le dije, ‘Catalina, eso no se hace, amor, no se bota la comida’. A la segunda vez le dije, ‘Catalina, no’. Y a la tercera vez le dije, ‘te voy a pegar si sigues, eso no se hace’”, contó en su momento a LUN.

La pareja se levantó de la mesa y al volver vieron la misiva, sin firmar, que decía: “¡Hola! No pude evitar escuchar cómo amenaza a su bebé (en relación con) que de no modificar su comportamiento le pegará y fuerte. Le recuerdo que el maltrato físico y sicológico a un menor de edad en Chile está penado”.

Rosemarie se defiende

Ahora en conversación con “Buenos Días a Todos”, Dietz indicó que “los papás siempre actúan con amor y respeto, que me vengan a decir que éramos maltratadores sicológicos y que estábamos maltratando a nuestro hija, nos dolió”.

“Si yo anduviera detrás de la Catalina todo el rato, retándola y pegándole, te creo, fue incómodo, nos dolió como papás y este es un debate para las mamás, poner límites es enseñar”, precisó.