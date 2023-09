“Y no una vez, unas tres o cuatro veces”: Julio César Rodríguez confiesa que le han ofrecido dinero por sexo

Julio César Rodríguez participó del programa de YouTube de Pamela Díaz “Sin Editar”, en donde contó sus más íntimos secretos, sobre ofrecimientos de sexo por dinero.

“La Fiera” le consultó si le habían hecho propuestas indecentes a lo que contestó que sí “y no una vez, unas tres o cuatro veces”, contestó de forma sincera y directa el animador del matinal de CHV.

LEE MÁS: Julio César Rodríguez reveló que no quiso animar el Festival de Viña del Mar: “No sé por qué no tengo esa ambición”

“Y la primera vez un hombre”, puntualizó.

“Íbamos en el auto, yo iba manejando y llevaba a esta persona a su casa, eran las 3 o 4 AM, me acuerdo hasta en la esquina donde estábamos, era en Providencia con la Concepción y nos pilla el semáforo, mi amigo tiró la mano en mi pierna y yo sabía que era gay, y me dice ‘nosotros podríamos intentar tener algo, algo físico, entretenido...”, contó JC.