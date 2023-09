Al reality los pasajes: Aseguran que Botota Fox sí ingresa a Tierra Brava

Casi desde que se supo del nuevo reality de Canal 13, que se especuló sobre la participación de Botota Fox en el mismo.

De hecho, en varias ocasiones el transformista afirmó, durante sus presentaciones en locales nocturnos, que ingresaría a Tierra Brava.

Pese a ello, hace unos días, el programa Me Late de Zona Latina dijeron que Botota habría sido bajada del programa, tal como consigna Página 7.

“Hay tres versiones. Una que la Botota no va al reality, que no se cerró ese contrato. Otra es que entraría la segunda semana. Yo apostaba por esa teoría, pero al verla en Chilevisión me produce ruido”, dijo Daniel Fuenzalida, en esa oportunidad.

¿Pero ingresará a Tierra Brava?

Todos los rumores indican que el transformista ingresaría la segunda semana de competencia, tras la eliminación de la primera participante, la cual algunos portales han dicho que fue Camilísima.

Esta vez, el periodista Andrés Baile aseguró la noticia en el programa Sígueme y te sigo de TV+, donde además comentó que llegaría a Tierra Brava como José Miguel Navarrete, y no como Botota Fox.

De todas maneras, todo estaría concordando, porque hace poco, fue el mismo transformista quien compartió un video donde aparece camino al aeropuerto.