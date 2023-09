“Andan mendigando”: Seguidores de Gran Hermano criticaron a ex participantes por pedir canje a través de sus redes sociales

Los seguidores de Gran Hermano están atentos a cada uno de los movimientos de los participantes, y también ex participantes del programa. Ahora en la red social X se viralizó una captura de pantalla de Alessia Traverso, la reciente eliminada de la casa-estudio que regresará tras ser escogida en repechaje por sus compañeros de encierro. La imagen viralizada es una captura de una historia publicada por Traverso, donde solicita marcas o tiendas interesadas en hacer canje.

La captura mostraba una historia publicada por Traverso, en la que solicitaba marcas o tiendas interesadas en colaborar en un canje. Esto no pasó desapercibido para los fanáticos del reality show, quienes criticaron duramente a Alessia por buscar canjes ya que consideran que ella cuenta con el suficiente dinero para comprar su propia ropa. La controversia creció aún más cuando Fran Maira y Scarleth Labra, otras dos ex concursantes que regresaban a la casa de Gran Hermano, también hicieron llamados similares en sus redes sociales, pidiendo ropa a las marcas o tiendas.

"yo tengo futuro no como vo, a mi me va a ir la raja afuera*



*proceden a pedir canjes* HZBZBZNZKS#LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/N1eJr91SIX — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) September 26, 2023

Las reacciones en la plataforma X no se hicieron esperar, y los usuarios llenaron de críticas y burlas a las participantes. “Que ordinario”, señaló un usuario, mientras que otros recordaron la reciente pelea entre Fran Maira y Pincoya, en la que Fran le gritó a su compañera: “Yo tengo futuro, no como tú, a mí me va a ir genial afuera”. Algunos comentaron sarcásticamente: “Proceden a pedir canjes”.

Una usuaria escribió: “Las que iban a brillar solas”, insinuando que estas ex concursantes estaban lejos de cumplir sus promesas. Otros comentaron: “Las verdaderas alérgicas a la pala” y “Ahí básicamente la gran diferencia es que estas minas andan mendigando, Papá Lulo y probablemente Pincoya y Cony cuando salgan les van a caer solas las ofertas”.

Por otro lado hubo algunos que se tomaron la situación con humor, y lejos de criticar a las jóvenes, expresaron que debían aprovechar su segundo de fama ahora.