Pincoya contó detalles de su feroz encontrón con Lucas Crespo en Gran Hermano

El fuerte encontrón que tuvo Lucas Crespo con Pincoya en Gran Hermano, es sin duda uno de los momentos más polémicos que hemos visto en dicho reality.

De hecho, ambos participantes se gritaron e insultaron, dejando la casa totalmente dividida. Por lo mismo, mientras conversaba con Jorge, la mujer oriunda de Chiloé se puso a pensar qué pasaría si Lucas reingresara en el repechaje que está ocurriendo por estos días.

.“Imagínate lo que me pasó con Lucas, me trató súper mal el cabro, y eso que yo tenía una buena onda con él, pero yo no estoy enojada con él. Yo ya hasta lo perdoné al loco, hasta me despedí de él cuando se fue”, contó la participante.

“Si el loco viniera acá yo tampoco voy a andar peleando con el mino. Conversaré con él, tendré un trato cordial, pero obviamente nunca voy a tener una amistad profunda con el loco ni contarle algo de mi tampoco porque de repente eso te juega en contra”, aseguró, según consigna La Cuarta.

No mostraron todo

Aunque el conflicto entre Lucas y Pincoya ocurrió en vivo, hubo varias cosas que no se vieron, entre ellas las repercusiones de la pelea.

De hecho, para mejorar el clima en la casa estudio, Gran Hermano les propuso una actividad para mejorar la relación entre El influencer y la chilota, algo que terminó resultando. “Gran Hermano igual ahí nos mandó un salvavidas, porque estábamos peleados a muerte”, recordó Jennifer.

“Yo quería que se vaya el hombre (Lucas Crespo), había ido a denunciar igual al hombre yo. Y bueno, el hombre (Gran Hermano) igual vio los videos, toda la huea. Se dio el tiempo de mirar toda esa... igual es una paja igual para el hombre, de revisar toda la situación, que nos gritamos, nos dijimos de todo”, finalizó Pincoya.