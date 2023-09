Juntos en la cama: Iván Arenas reveló que estuvo tres meses durmiendo con un amigo y su señora

En el último capítulo de Tal cual por las pantallas de TV+, estuvo de invitado Iván Arenas, quien contó una inusual anécdota junto a una pareja de amigos. De hecho, reveló que estuvo varios meses compartiendo la cama con ese matrimonio.

En conversación con Raquel Argandoña y Paty Maldonado, Arenas relató que luego de separarse de su esposa, se fue de la casa sin llevarse nada, y como no tenía a donde llegar, habló con uno de sus amigos más cercanos para que lo recibiera.

“‘Oye me voy a ir a quedar a tu casa’, nada de que él me ofrezca, yo digo me voy a ir a tu casa, había mucha confianza”, dijo el también comediante.

Tras conversar durante la tarde, su amigo se dispuso a prepararle la cama para dormir. El lugar de descanso de Iván sería el sillón de la casa, pero el rostro televisivo no le gustó nada esa idea.

“No po’ hueón, yo no voy a dormir en el sofá ni cagando, estay loco, quiero dormir bien”, le habría dicho a su amigo.

Tres son multitud

Arenas contó que no tuvieron problemas para acostarse los tres juntos. “Me acuesto en la cama de él, se acuesta él acá al lado, y la señora más allá. Los tres en la cama”, aseguró.

Esto podría haber sido algo no tan llamativo si solo hubiese alojado ahí una noche, pero el Profesor Rossa se quedó tres meses durmiendo en esa cama con su pareja de amigos.

Fue tanta la confianza, que incluso los hijos del matrimonio comenzaron a incorporar a Iván en sus anécdotas.

Uno de los niños tuvo un drama en la escuela por sus dichos: “El profesor Rossa nos dibuja esto, porque duerme con mi papá y mi mamá”, habría dicho sin filtro uno de los niños en la escuela donde estudiaba.