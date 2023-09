Patricia Maldonado golpea la mesa por supuesto maltrato de Félix Ureta a Raquel Argandoña en su cumpleaños: “Jamás yo permitiría...”

Este fin de semana Patricia Maldonado celebró su cumpleaños en su casa, donde asistieron muchos invitados, entre ellos Raquel Argandoña y Félix Ureta. El medio Infama publicó un mensaje anónimo donde aseguraban que producto del exceso de alcohol, Félix le habría realizado una verdadero show a la madre de Kel Calderón.

Sin embargo, durante este lunes Argandoña negó el hecho y ahora fue el turno de la dueña de casa, Patricia Maldonado.

“Antes de partir con el programa y copuchar quiero hacer una aclaración. Salió en los portales que el día de mi cumpleaños hubo un pequeño problema entre Félix y Raquel Argandoña y que Félix habría humillado a Raquel en mi cumpleaños”, dijo partiendo Las Indomables.

“Quiero decirle a todos nuestros amigos que nos ven, que jamás, jamás, jamás yo permitiría que en mi casa alguien me falte el respeto, porque al faltarle el respeto a Raquel o cualquier otra persona que esté de invitado, me está faltando el respeto a mí, y en mi casa no me falta el respeto nadie, ni a mí ni a mi marido. Quiero que quede claro”, agregó.

Respecto al origen de esto, Maldonado asegura que está averiguando y que “la gente que vino a mi casa son todos amigos, las únicas personas extrañas que había eran los choferes que venían con algunos de los invitados. El resto todos amigos de 30 ó 40 años”.