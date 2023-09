Paulina Nin de Cardona: “Que les vaya regio en ‘Tierra Brava’, pero yo no podría estar encerrada más de un día en una cosa así”

Canal 13 estrenará este domingo 1 de octubre su esperado reality “Tierra Brava”, un espacio que marcará el regreso de la estación de Andrónico Luksic al formato de programas de telerrealidad de la mano de varias figuras televisivas, y otras, como el caso de Paulina Nin de Cardona, entre aquellos rostros que si bien en algún momento aparecieron entre los candidatos, finalmente no formaron el grupo de 16 participantes.

Esto, porque en palabras de la propia animadora, nunca hubo algún “acercamiento” oficial de parte de la “producción del programa”, y si así hubiese acontecido, ella misma le hubiera bajado el pulgar.

Fuera de “Tierra Brava”

En conversación con hoyxhoy.cl fue que la otrora coanimadora del Festival de Viña del Mar, y actual conductora del programa “Rec”, en la misma señal del 13, sinceró su postura respecto de este tipo de propuesta televisiva. Muy alejada de su gusto por hacer televisión de entretención.

“Se corrió (la voz) que yo iba a estar, lo daban por hecho. Si me preguntas, no, nunca hablé con la gente de la producción, pero sí con gente que está relacionada con el canal, gente que te pregunta, que les dicen: ‘Pregúntale’, pero no fue más que eso”, reconoce la figura televisiva, quien asegura estar tan alejada del formato reality, que ni siquiera se da el tiempo de verlos.

“Yo no veo mucha televisión, la verdad es que no sigo ningún reality. Así que no tengo idea de lo que pasa en ‘Gran Hermano’ (programa de CHV). Por ahí corrieron (el rumor) que yo iba a estar en el reality de Canal 13 y la verdad es que no. Yo tengo mi propio reality, en mi casa con diez perros y con todas mis cosas”, prosigue Nin de Cardona, quien de todos modos le desea lo mejor al nuevo estelar del canal que la acoge por estos días en su programación.

“Que les vaya regio, les deseo lo mejor, pero yo no, la verdad es que no, no podría estar encerrada más de un día para otro en una cosa así”, indicó la animadora, quien prefiere mantenerse alejada de los reality.

“Me gustan los programas en los que puedes compartir con la familia, reírte un rato. (Me gusta) la televisión que es amable, no una televisión agresiva, ni que te hace pelear”, finalizó.