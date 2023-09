“Una anécdota del terror”: Carla Jara “asusta” a Kaminski al dormir con los ojos abiertos

Una inesperada revelación realizó Julio César Rodríguez en el programa de YouTube, Sin Editar, de Pamela Díaz. Ahí estuvo de invitado cuando contó que la propia Carla Jara, esposa del animador Francisco Kaminski, le confidenció que ella duerme con los ojos abiertos.

Resulta que el animador de Contigo en la mañana (CHV), estaba hablando de distintos temas con La Fiera. Entre medio le consultaron cómo dormía y alguien detrás de cámaras lanzó que quizás lo hacía con los ojos abiertos.

Pese a que esto causó la risa inmediata de Pamela, lo cierto es que fue el propio JC, quien la detuvo para decirle que en efecto, sí hay personas que duermen de esa forma, asegurando que Carla Jara le había revelado esta gran verdad de su vida.

Sin poderlo creer aún, La Fiera escuchó el extraño relato del periodista, quien insistió en que “Carla Jara duerme con los ojos abiertos, ella me contó una anécdota del terror...”

“Me estas leseando”, le dijo Pamela, a lo que él respondió “¡te lo juro!”, la señora de Kaminski”.

“Yo le dije: eso no es dormir”

“La anécdota es genial”, repitió JC y agregó que Jara le reveló que duerme de esa manera y “Kami (Francisco Kaminski) en las mañanas se levantaba, porque hace radio temprano y la veía con los ojos abiertos”, dando a entender que esto le daba susto al animador de Sígueme y te sigo (TV+)

Como aún La Fiera no le creía, Julio César miró a la cámara y dijo: “Carlita, por favor, cuando veas esto confirma que duermes con los ojos abiertos. Te lo prometo y es genial como ella lo cuenta además”, insistió.

“¿Pero tú la has visto?”, le volvió a preguntar Pamela Díaz, a lo que él contestó que “no, yo no, pero ella me contó. Esto es de primera fuente”.

“Ella me contó a propósito de qué yo le pregunté si se despertaba cuando Kaminski salía temprano a trabajar a la radio y me dijo que ‘hemos tenido problemas, por como yo duermo con los ojos abiertos’”, agregó el periodista de Chilevisión.

“Y yo le dije, ya pero ¿como vas a dormir con los ojos abiertos?, eso no es dormir”, finalizó JC que le dicen.

Revisa la anécdota que contó julio césar sobre Carla Jara en el siguiente video. Minuto 15 con 40 segundos.