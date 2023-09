“Traté de explicar lo ocurrido”: Rubén entregó nuevos detalles de lo sucedido tras su expulsión de ‘Gran Hermano’

Rubén Gutiérrez Vásquez, el único concursante eliminado de Gran Hermano, acaba de publicar una declaración en sus redes sociales tras ser acusado de tocar sin consentimiento a Scarlett Gálvez, hace unas semanas. En la misma publicación, insiste en su inocencia y asegura que se encuentra “absolutamente destruido”.

Tras su reaparición en redes, habló también (por primera vez) con BioBioChile, medio donde contó más detalles de la situación que lo sacó de la competencia, cómo fueron sus días tras la polémica y por qué decidió hablar ahora.

“es un recuerdo que aún me atormenta” parte diciendo en la entrevista, para luego comentar que tras salir del encierro estaba quedó “completamente aislado y en total incertidumbre, ahogado en rabia e impotencia que hasta el día de hoy me sobrevive. Lo único que quería era que se aclararan las cosas y tuviera al menos la oportunidad de que mi versión fuera escuchada”.

“Estaba muy preocupado por mi familia, puesto que no podía ponerme en contacto con ellos, especialmente con mis hermanas, con quienes tengo una relación de cuidado y cariño muy cercana”, agregó.

El ex participante de Gran Hermano aseguró sigue angustiado por toda la situación, que incluso no puede conciliar el sueño, tampoco tiene ánimo de comer o levantarse. “No sé, estaba destrozado”.

También dijo que confía en la justicia. “Pues claro que fue parte de un sinfín escenarios catastróficos que pasaron por mi cabeza, ya que como estaba absolutamente aislado, no tenía información de nada. Ahora bien, confío en las instituciones de la justicia, ya que yo fui parte de Carabineros en el pasado, además sé que soy absolutamente inocente”.

[ LEE TAMBIÉN: “Estoy absolutamente destruido”: Rubén rompe el silencio tras ser expulsado de Gran Hermano ]

“No me encuentro listo para hablar”

Tres semanas han pasado desde los eventos que lo llevaron a salir abruptamente del encierro, y aunque dice no sentirse preparado, explicó por qué entrega sus primeras palabras en este momento.

“Yo aún estoy muy afectado y sinceramente no me encuentro listo para hablar. Pero quiero ser fuerte por mi familia y esperar que con esta entrevista mi familia pueda estar más tranquila y yo pueda continuar con mi tratamiento psicológico, porque aún estoy en shock y desmoronado”, respondió sobre su decisión de referirse al tema.

Además, entregó nuevos detalles de lo que pasó tras recibir la acusación de Scarlette- “Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero de ahí a tocarme durmiendo”.

Según Rubén, luego de que le informaran su expulsión sólo pudo hablar con Mónica, la cual “me dijo que ella no era quién para juzgar a nadie”.

Pero también pudo conversar algo con uno de sus más cercanos. “A Jorge, quien es mi amigo dentro de la casa, le traté de explicar lo ocurrido, pero me aislaron en el Zoom y no pude hablar más con los que eran mis compañeros y compañeras”.

“La verdad es que no existió la oportunidad de hablar con mis compañeras y compañeros de la casa”, indicó Rubén Gutiérrez, quien agregó que “todo fue rápido, producción me comunico que me suspenderían inmediatamente. Para que se hagan una idea, ni siquiera tuve tiempo de sacar mi ropa incluso”.

También aseguró, que aunque pidió a producción despedirse de Jorge, no lo dejaron.

“Aunque trate de retomar mi vida, no podre conseguirlo”

Rubén dijo que “en este momento me encuentro yo y mi familia enfocados en mi recuperación producto de esta experiencia de trauma. Han sido semanas muy difíciles, con un proceso de sanación muy lento, no solo para mí, sino que también para mi familia”.

De todas maneras, también explicó que -por ahora- no hará nuevas acciones al respecto, porque“hoy estoy centrado en sanar, seguir mi tratamiento psicológico y esperar con el tiempo mejorar y superar el estado de ánimo en el que actualmente me encuentro. Hoy en día mi prioridad es mi salud mental y la de mi familia”.

“Sé que aunque trate de retomar mi vida, no podre conseguirlo”, cerró Rubén.