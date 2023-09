Arturo Longton sin filtro contra Jani Dueñas y Belén Mora: “No las pasó”

En el episodio de este jueves de “El Purgatorio”, Arturo Longton no tuvo pelos en la lengua para explicar por qué no les tiene simpatía a las comediantes Jani Dueñas y Belén Mora.

“No las pasó, Jani Dueñas es la de la cocina, una vez que estuvo en el Festival de Viña y tiró un par de tallas y a mí cuando me tratan de flojo me resbala, pero cuando me tratan de tonto es como un ají en la raja”, dijo el chico reality.

Respecto a la participación de Belenaza en la Quinta Vergara, señaló que “yo me colgué de su fama, yo le tiré un par de cosas porque a mí ella realmente nunca me cayó muy bien y ese día la sentía muy petulante, muy agrandada y el karma nunca perdona en la vida, y ese día no perdonó y la Quinta la castigó”.