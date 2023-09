“Veo que sigues siendo el mismo patán de siempre”: El fuerte cara a cara entre Angélica Sepúlveda y Arturo Longton

Un fuerte cara a cara tuvieron los invitados de “El Purgatorio”, Angélica Sepúlveda y Arturo Longton en el programa de Canal 13, “El Purgatorio”.

Sepúlveda le dijo de frente que era una misógino y un patán, todo esto por las peleas que tuvieron en el pasado en los reality.

“Han pasado 15 años y sigo manteniendo la misma postura de antes, creí que habías cambiado un poco, pero veo que sigues siendo el mismo patán de siempre”, dijo.

De ahí fue subiendo de tono: “Eres una misógino y no eres capaz de atacar a los hombres, siempre te vas contra nosotras las mujeres, creo que es por tu inseguridad, no has aprendido a entender que hay una igualdad, siempre nos has mirado como pequeñas y como objetos”, fueron parte de las palabras con que Angélica Sepúlveda enfrentó a Longton.

En tanto, Longton respondió: “Creo que son palabras absolutamente vacías sin ningún contenido real, porque siempre he sentido amor por mi madre, por mi señora, amo profundamente lo que es la mujer”. Además señaló: “Tú eres la única mujer con que he peleado en mi vida y fue en un reality, no en la vida real” y agregó “yo he sido capaz de pedir disculpas y tú también tienes que ser capaz de pedir disculpas por las cosas que has hecho”.