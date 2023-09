Arturo Longton y la verdad de su renuncia al panel de Gran Hermano: “Me gustaban los participantes no populares y empecé a recibir amenazas”

La noche de este jueves, Nacho Gutiérrez dio inicio al noveno capítulo de “El Purgatorio” con las figuras de reality show Angélica Sepúlveda y Arturo Longton.

A este último le preguntaron sobre su participación como panelista en el programa “Gran Hermano” de CHV, al que hace unas semanas renunció.

Arturo manifestó, “la razón es potente, nunca me sentí cómodo en ese rol, porque tenía poco espacio para hablar, y sí reconozco la excelente relación con mis compañeros y con los animadores”.

“Yo era antipopular y en el fondo mi opinión era muy distinta al resto, me gustaban los participantes que no eran populares y por esta razón empecé a recibir amenazas por redes sociales, y pensé que de 10 amenazas, una podía ser cierta. Me dije no tengo por qué exponerme a esto. Me estaba haciendo mal y me vino una crisis de angustia, por eso renuncié”, reveló Longton.