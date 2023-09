Rumores de romance en Tierra Brava: Estos serían los dos galanes que estarían detrás de Pamela Díaz

Si de rumores se trata, este tendría varios asideros, por distintos motivos. Primero, lo dijo a Publimetro una fuente cercana a uno de los participantes que están al interior de Tierra Brava. Segundo, una tarotista reveló tiempo atrás que Pamela Díaz podría encontrar el amor en un extranjero. Y tercero, La Fiera dijo a este medio que, a uno de ellos, lo encontraba “mino”. Por lo tanto, todo calza, como decían por ahí.

Según contaron, la morena estaría rompiendo corazones en el programa de Canal 13 y tendría nada menos que dos pretendientes intentando conquistar su corazón.

“A la Pamela Diaz se la están joteando dos. Un español y un pendejo de apellido Mujica”, reveló una fuente con alta presencia en Perú.

Dos galanes tras Pamela Díaz

El primero, se trataría del modelo español Fabio Agostini, el mismo de quien se filtró tiempo atrás que habría sido motivo de conflicto entre La Fiera y la ex de Sebastián Ramírez, Camila Campos, más conocida como Camilísima.

Fabio Agostini tiene 33 años y es uno de los chicos reality de competencia física más conocidos de la TV peruana. Oriundo de Canarias, España, el 2017 fue llamado para un reality chileno, pero prefirió aceptar la oferta de un dating show español.

“Sé que voy a ser famoso en Chile, que le voy a caer bien a la gente, a otros mal, y no voy a pasar desapercibido. Quiero que la gente hable de mí, porque donde voy me gusta ser protagonista siempre, me quiero comer el mundo”, contó en entrevista con Canal 13.

“Pendejo de apellido Mujica”

El otro pretendiente sería el modelo chileno de alta costura, Jhonatan Mujica. Tiene 28 años y es primo de la cantante Christell Rodríguez.

Vive en Italia y ha trabajado en campañas para marcas como Dolce & Gabanna, Armani, Gucci y Versace. Nacido en España de madre chilena, pero criado en Venezuela, Jhonatan Mujica llegó a Chile a los 9 años, y pasó toda su adolescencia en nuestro país.

“He vivido en 11 países pero me considero tanto chileno como venezolano. No tengo una nacionalidad fija”, afirmó.

Según contó Pamela Díaz sobre él “me alegra que entre...obvio que es guapo...es mino...encerrada todo puede pasar”, reveló tiempo atrás, dejando abiertas las puertas para un nuevo amor o tal vez, un simple un affaire.

