“¿Cómo voy haber acosado a Lucas o alguien?”: Fran Maira se refirió a las denuncias de acoso que acumuló en CNTV

La chica reality Fran Maira generó diversas polémicas durante su paso por “Gran Hermano”. Una de ellas fueron las múltiples denuncias de acoso hacia Lucas Crespo que acumuló en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). Ese episodio generó alrededor de 1.500 denuncias a dicha entidad fiscalizadora.

En conversación con La Cuarta, la joven se refirió al tema “¿Cómo voy haber acosado a Lucas o alguien? No saben toda la historia detrás. Él ahora fue a mi casa y me está pidiendo pololeo, jajaja. Es ridículo. Me manda flores y cartas de amor diciéndome que me quiere y que le gusto. Pero la gente piensa que lo acoso”.

“Le pregunté muchas veces: ‘¿Te sientes incómodo?’ Y él nunca me dijo que se sentía incómodo; al contrario, me decía: ‘Me encanta”’ Sólo que a él le paqueaban las cámaras por su familia. La gente me sigue diciendo hasta ahora: ‘Acosadora’”, agregó.

“Al final pierde credibilidad la gente que sí lo es, que sí es violadora, que sí es una mierda, y que sí maltrata y abusa. Todo se relativiza”, finalizó.

