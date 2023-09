Con nuevo look y desplante: Raquel Castillo volvió a la televisión chilena

Raquel Castillo, conocida popularmente como “la mujer de las cinco mil imitaciones”, reapareció esta semana en televisión, donde dejó a todos atónitos con su nuevo desplante escénico.

De hecho, todo ocurrió en el espacio Somos un plato, de TV+ (TV Más), cantó como Shakira, Ana Gabriel y Cecilia, la incomparable.

Como este viernes 29 de septiembre se conmemora el Día de Shakira, el programa conducido por José Miguel Furnaro tuvo como invitadas a Fernanda Manríquez (la doble oficial de la cantante colombiana) y a la recordada exparticipante de programas de talento como Factor X, Talento Chileno y Yo Soy.

Por lo mismo, todos juntos analizaron el quiebre de Shakira y Piqué, instancia en que Raquel abordó detalles de su propia vida amorosa.

“Me enamoré de dos chilenos, los dos patanes. Uno de ellos se largó a reír cuando le dije que estaba enamorada de él, porque él estaba casado. Después no apareció más, pero apareció otro mucho mejor”, aseguró, según consigna Página 7.

Por eso aprovechó de enviarle un saludo al hombre que sería de nacionalidad alemana.

“Peter, donde quiera que estés, te deseo lo mejor. I love you, baby… Él hablaba castellano porque era empresario y tenía que manejar varios idiomas. Siempre me dijo que no me enamorara de un sudamericano porque me iba a hacer sufrir. Estuvo viviendo en Villarrica y después volvió a Alemania”, aseguró Castillo.

Las imitaciones de Raquel Castillo en su regreso a la televisión

Raquel Castillo aprovechó este regreso a la televisión para mostrar algunas de sus imitaciones musicales: Shakira, Ana Gabriel y Cecilia, la incomparable.

Pero eso no es todo, porque en redes sociales también les contó a sus seguidores que estará esta noche en La Red, como invitada al programa Caja de Pandora.