“No seas hue... la pelea no es conmigo”: Pincoya y Sebastián de las mechas en Gran Hermano

Una fuerte pelea protagonizaron Jennifer Galvarini, La Pincoya y Sebastián Ramírez en Gran Hermano. Esto, luego que el reciente ingresado por repechaje le comentara a Constanza Capelli que había dormido mal en su primera noche.

Ante esto, Pincoya le dijo que la mejor solución es que en el confesionario entregara bien sus votos en el proceso de eliminación y así se quedara con el colchón de la persona que abandone la casa estudio el domingo.

“Bueno, tení que hacerla cortita, más rato cuando tengas que ir a votar al confesionario vota por un par de hueones para que así te dejen libre un colchón po’ amigo”, le espetó.

Sin embargo, Seba no empatizó con el consejo y demostró que se había levantado chispita, producto de su mala noche. Por lo mismo, le preguntó a Pincoya por qué se metía en la conversación que él tenía con Cony.

Pincoya y Seba de las mechas en Gran Hermano

“¿Por qué te metí si yo estoy hablando con la Cony? ¿Andaí con guardespalda, Cony?”, dijo el veterano de los realities, haciendo enojar a Pincoya.

“No seas hueón... tú tení calle. La pelea no es conmigo, no seas leso, no vengas a pelear conmigo, pelea con los otros hueones. Más rato cuando tengas que votar sé vivo para que se vaya un hueon y a ese quitémosle el colchón”, le gritaban, aunque Seba insistía en llevarle la contra.

“No te olvides que cuando estabas acá todos te pelaban, no seas hueón”, insistió la oriunda de Chiloé.

Posteriormente, Sebastián le reprochó por no haber votado por él para que regresara en el repechaje, pero Jennifer se las cantó claritas y le dijo que sabía que él iba a volver “por A o por B”, dando a entender que su vuelta a la casa ya estaba definida desde el primer momento por producción.

“No te hagas el perro clavado, porque a mí no te me vas a venir a hacer la víctima. Te voy a decir una sola huea, si tu acá sabias que ibas a llegar acá por A, por B, o por C”, fueron parte de sus celebradas palabras.