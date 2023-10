El punto sin retorno de las “lulos”: revelan imágenes de la feroz pelea entre Cony y Pincoya en “Gran Hermano”

Una feroz pelea se vivió este viernes en la casa de “Gran Hermano”, Constanza Capelli y Jennifer Galvarini (la “Pincoya”) llegaron a un punto sin retorno, el cual llevó a la bailarina a pedir la expulsión de la mujer chilota tras una supuesta agresión física. Si es que Jennifer no se iba, ella iba a renunciar.

Tras una filtración de imágenes en Biobio, Chilevisión subió a su cuenta oficial imágenes de la fuerte pelea que ocurrió en la casa más famosa del mundo. Esto se habría originado después del acercamiento de la “Pincoya” a Francisca Maira y Sebastián, quienes son enemigos de Constanza.

Esto molestó a la bailarina y le dijo que: “con la Fran y con Seba haga la wea que quiera, pero a mí no me hable. Haz la huea que querai, sálvate sola”. La pelea escaló y se formó una trifulca en la casa, y Constanza acusó agresión física: “¡No me toques! ¡¿Qué te pasa?!”.

“¡Que se vaya esta hueona!”

Cony se dirigió a la puerta para irse de la fiesta, mientras gritaba: “¡Que se vaya esta hueona, que se vaya esta hueona! ¡Hueón, me tocó y me empujó, me empujó, me empujó! ¡Yo no voy a permitir que esta hueona me toque!”.

Posteriormente, Capelli en el confesionario le habló a Gran Hermano y le dijo que “bueno, pasó algo indiscutible en la fiesta. Esta mujer me empuja a mí, entonces quiero saber qué va a pasar. O se va ella o me voy yo. No me importa nada”.

Por su parte, Jennifer dijo en el mismo espacio: “Yo a ella le tengo un amor grande, pero no la voy a detener, si ella se quiere ir, no la voy a detener”.

Finalmente, se mostró cómo Constanza estaba sacando sus pertenencias de su casillero, anunciándole su partida a Ignacia Michelson. “Amiga, me voy”, le comentó, Nacha alteradamente le reclamó entre lágrimas mientras bloqueaba la puerta: “Cony, hueón. No me vayas a dejar aquí sola. No te vas a ir wey, no vengas a mamar la verga, wey. No te vayai hueona”.