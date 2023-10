Karla Constant a horas del estreno del reality “Tierra Brava”: “Hacerlo ha sido un regalo para mí”

El próximo reality de Canal 13, “Tierra Brava”, está a tan sólo horas de estrenarse. Este domingo, el 13 vuelve a reclamar su corona como el rey de los reality, y una de las animadoras Karla Constant está preparada para su regreso al mando de un encierro que debutará esta noche a las 22:00 hrs.

“Este es un programa soñado, hacerlo ha sido un regalo para mí… me he reído tanto y lo he pasado tan bien porque me he encontrado con muchos amigos y lo he disfrutado muchísimo. Además que para mí lo mejor es compartir esta pega con Sergio (Lagos)”, confesó la animadora.

“Creo que con Sergio nos completamos súper bien… nos leemos súper bien, nos entendemos súper bien y cada uno aporta a esta historia desde su forma de ser, entonces creo que no hay mejor complemento. Es un gran compañero y agradezco volver a trabajar con él”, agregó.

¿Cómo se viene “Tierra Brava”?

La animadora adelantó cómo se vienen los primeros capítulos del reality, “serán muy intensos. Yo creo que estamos cumpliendo los objetivos, que es contar una historia entretenida y pienso que el público valorará eso”, aseguró.

Sobre los participantes, Karla Constant comentó que “son todos muy buenos y forman un gran grupo y han entrado bien en el reality. Ahora, esto está recién empezando, hay que ver cómo siguen adelante y si son capaces de soportar lo que implica un reality show y todo lo que les ofrecerá ‘Tierra Brava’, desde las competencias hasta tener que dormir en un sector de la casa sin privilegios”.

Esto en referencia a que la casa estudio de “Tierra Brava” será moderna y rústica a la vez. Por un lado habrá un ala moderna, con comodidades y lujos, y por otra parte estará el lado inconfortable, rústico y rudimentario.

Divididos en dos equipos, los integrantes de “Tierra Brava” se enfrentarán a adrenalínicas pruebas en las que cada acción tendrá sus consecuencias. Es que semana a semana, las competencias por equipo definirán quiénes disfrutarán de las comodidades y quiénes deberán padecer un período en condiciones inhóspitas.

Finalmente, Constant afirmó que lo que más le gusta de los proyectos como reality shows es “cuando logramos realmente sorprender a los participantes. Creo que ese tipo de acciones y lo que viene después es súper interesante, porque es parte de la trama y provoca cambios de actitudes.”.

“Ahí se ve cómo es la gente frente a la presión, entonces los cambios en la dramática y en la historia son muy buenos... y todo eso será parte, sin duda, de ‘Tierra Brava’”, cerró Karla Constant.