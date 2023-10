“Lo único capaz de volver a unirnos”: Mauricio Flores y Gigi Martin recordaron el accidente que los llevó a reconciliarse tras años separados

Los humoristas Mauricio Flores y Gigi Martin recordaron anoche en Canal 13, en entrevista con el programa “Socios de la parrilla”, detalles desconocidos de su reconciliación luego de casi dos décadas distanciados.

Los comediantes que ganaron popularidad en Chile gracias a sus rutinas con los personajes de Melón y Melame revelaron a Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot que un accidente, ocurrido en 2018 a la pareja de Flores, fue el punto de reencuentro con Martin.

“Gue algo muy bonito porque tiene que ver con una génesis, tiene que ver con la amistad más que con el trabajo y el compañerismo de ser colegas”, señaló Mauricio.

Historia de un reencuentro en “Socios de la parrilla”

“Un día mí señora tuvo un accidente, nosotros no nos hablábamos (con Martin), y alguien le avisó a Gigi que yo estaba en la carretera en un choque, entonces suena mi teléfono y, a pesar de haber estado peleados, yo no lo había borrado. Él me dice ‘yo voy altiro para allá’ y no lo pensó dos veces, llegó”, relató Flores.

“Ahí te das cuenta que cuando existe el cariño verdadero, no tiene nada que ver con los problemas profesionales, él reaccionó como amigo y después lo llamé para agradecerle”, prosiguió el humorista, quien si bien reconoció que nunca estuvo en sus planes volver a trabajar juntos, sino reencontrarse como amigos, finalmente acabaron retomando a sus personajes en los escenarios nacionales.

“Luego contamos que nosotros estábamos recuperando nuestra amistad y el volver a trabajar juntos no era la idea principal, sólo volver a ser amigos. Sin embargo, después vino nuestra primera aparición en el escenario del Festival de Las Condes del año 2019″, agregó.

“El cariño, eso fue lo único capaz de volver a unirnos, trataron de juntarnos un montón de veces, pero tenía que pasar algo que tuvo que ver con lo intrínsecamente humano, con los sentimientos, para hacerlo”, finalizó.