“Él no sabe nadar”: Esposa de Miguelito contó su impacto al verlo flotando en el mar

En el debut de Tierra Brava uno de los participantes que se robó todas las miradas fue Hans Christian Malpartida, más conocido como Miguelito. El pequeño gigante generó varios momentos icónicos, como cuando ayudó a empujar la carrete en la competencia de equipo o cuando tuvo que llegar a la orilla de la playa, flotando en el mar.

Fue justamente ese instante el que más preocupación causó en su esposa Marlenne Valencia, puesto que el exMorandé con Compañía no sabe nada, ni siquiera flotar, reveló su mujer de hace 13 años.

[ Miguelito fue el protagonista del primer capítulo de “Tierra Brava” y se llevó todas las reacciones ]

“Le encanta el deporte, juega fútbol en la Selección Chilena de Talla Baja, así que tiene harta resistencia y es bueno para correr, es rápido. Lo que me sorprendió es que se haya metido al agua. Él no sabe nadar, no sabe flotar. Le da miedo. Yo en verano, le digo, bebé, yo lo ayudo, le enseño, pero no, no puede. Así que se haya metido al mar me sorprende mucho”, contó al medio LUN.

Además, respecto a levantar peso, mostró su preocupación en caso que pudiese dañarse la columna.

Esposa de Miguelito teme algún accidente

“Claramente no puede soportar una tonelada de peso y eso es muy complicado porque él podría creer que lo puede hacer, y lo haría. Por ejemplo hasta hace unos años él todavía nos tomaba en brazos a mí y a mi hermana. Pero en general son cosas súper básicas que no puede hacer. A mí no me gusta que haga fuerza, me da miedo que se le vaya a dañar la espalda o salir una hernia”.

Respecto a si hubo algún entrenamiento previo, contó que solo jugó futbol con la selección donde participa.

“Sólo juega fútbol una vez a la semana y hace ejercicios de entrenamiento de la Selección todos los domingos o a veces los sábados”

Finalmente, los motivos para entrar a Tierra Brava fueron porque “definitivamente a él le gusta la televisión, quizás lo de los realities no es su rubro, pero quería hacerlo, probarse. A mí me da miedo por si se enferma o le pasa algo, pero él quería, así que tuve que apoyar su decisión”, sentenció.

Miguelito y Marlenne Valencia