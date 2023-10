Américo y Leo Rey dejan atrás las diferencias para promocionar su primera colaboración: “Hay intención de unir fuerzas tropicales”

Por estos días, los intérpretes nacionales Américo y Leo Rey, dos de los mayores referentes del género tropical chileno de las últimas décadas, han compartido más tiempo juntos que en los últimos 15 años. Todo, gracias al tema “Sigue la cumbia”, colaboración con la que ambos le pusieron punto final a su añosa rivalidad.

Un desencuentro en sus inicios musicales que, según confesó Américo en hoyxhoy.cl, ya es parte del pasado.

“Nos tocó la carrera enfrentados, por decirlo de alguna manera, porque estábamos en un palo y palo de quién generaba más noticia, más cosas. Leo pertenecía a un equipo (‘La Noche’), yo también tenía el mío, bien especial por lo demás. Creo que no nos permitimos la posibilidad de acercarnos y hacernos amigos”, reconoció el cantante nortino, quien sinceró que luego de separarse ambos de sus agrupaciones, el tiempo ayudó a limar sus diferencias hasta llegar este año a la tan esperada colaboración musical.

La inédita reunión de Leo Rey y Américo

“Cuando nos volvimos a encontrar con Leo me pegó su reclamada, y con razón”, explica Américo, cuyas palabras fueron refrendadas por Leo Rey.

“Independiente de que hayamos sido Scorpion y Zub-Zero (personajes del juego ‘Mortal Kombat’, del cual el cantante es un fanático gamer), uno ve al colega con respeto y mucho cariño”, reflexiona Leo, el creador de la obra musical.

“Estaba el nervio de ‘pucha, ¿le irá a gustar?, y ¿si no puede?’”, dice Leo Rey, quien sin siquiera haber hablado con Américo lo incluyó en la letra de su recién estrenada colaboración, con la cual espera llegar a los escenarios más importantes del país.

“Sería increíble poder girar juntos o poder colaborar en los conciertos míos y de Américo y ojalá cantar la canción en vivo, para que vean que de verdad hay una intención de unir fuerzas tropicales. En (el Festival de) Viña. ¿Por qué no?”, lanzó.

“Ahora que la Quinta Vergara va a ser usada para el cierre de la Teletón. ¿Te imaginas estar ahí los dos cantando?”, replicó por su lado, Américo, quien aseguró que tras esta primera experiencia, bien pudieron ambos haberse encontrado antes.

“Pasó harto tiempo en que uno podría haber hecho más colaboraciones, no lo habíamos hecho, pero eso no quiere decir que las ganas o la voluntad no hayan existido, porque apenas Leo nos dijo fue como ‘ya sí’. Nos hemos dado la posibilidad de conocernos y ha sido muy bonito”, finalizó.

