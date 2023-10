Ignacia Michelson explotó en contra de Estefanía Galeota: “Eres la más discriminadora”

En la último jornada de Gran Hermano, Ignacia Michelson y Estefanía Galeota protagonizaron un nuevo encontrón, en el cual la MissChile fue tildada de “discriminadora”.

Todo sucedió cuando sus compañeros del reality de Chilevisión se encontraban reunidos en la mesa para comer. En ese momento, la expareja de Marcianeke alzó la voz y se lanzó sin filtro contra Estefanía Galeota.

“Ya que se encuentran todos acá, yo quería hablar una situación en particular, porque no me gusta andar hablando por atrás y voy a decir todo lo que siento. Y va, específicamente, para varias personas”, dijo la chica reality.

“Yo ayer me sentí súper discriminada por las cosas que me dijo Estefanía”, aseguró Ignacia Michelson. Y por eso, le habló a Jennifer Galvarini: “Tú Pincoya, especialmente tú, me molestó cabrón que no hayas dicho, porque cuando a ti te discriminan, tú ‘ay que me discriminan, no sé’ con está que te anda lamiendo las botas porque sabe cosas de afuera”.

“No me digas eso porque yo estaba afuera”, la detuvo Pincoya. “Ya pero, aparte de ti, estaban todas y después todas vienen a hacerse aquí las empoderadas, que las mujeres aquí, pero cuando pasan situaciones así todas se quedan calladas”, la participante de Gran Hermano.

“Te pasaste de verga”

Luego de recriminar a sus compañeras por no defenderla, Ignacia Michelson insistió en que lo que le había dicho la MissChile fue muy desagradable: “Te pasaste de verga”.

“Me discriminaste, me trataste de todo. De chana, de ordinaria, de sin educación, de que no sé qué, de chaparrita, de aquí, de acá. Te pasaste de verga. Punto”, lanzó la chica reality.

“Para pelear se necesitan dos, Ignacia. Y tú dijiste muchas cosas más también, pero en realidad no me arrepiento de haberme defendido frente a ti que me estabas atacando. Y si eres tan pro-mujer tampoco deberías gritarle a otras mujeres. Me faltaste primero el respeto (…) y sacando cosas que son de afuera, cuando en realidad no hay porqué», contestó Estefanía Galeota.