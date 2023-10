Priscilla Vargas planteó una “macabra” idea para alentar más polémicas entre participantes de “Tierra Brava”

Priscilla Vargas mostró este martes su lado más maquiavélico con el reality “Tierra Brava”, programa del cual comentó en su espacio matinal de “Tu día”, donde alentó una “idea macabra” para generar más polémicas en el encierro de Canal 13.

Fue durante el análisis del segundo episodio del exitoso reality, que la animadora del matutino espacio del 13 hizo énfasis en el rol que, a su juicio, ha tenido Pamela Díaz en el encierro y las posibilidades que se le abren al programa de telerrealidad si deciden incorporar una propuesta suya a la competencia.

El consejo de Priscilla para “Tierra Brava”

Aprovechando que la Fiera dejó la primera gran polémica del espacio, al pedir marginar de la fiesta costumbrista a Luis Mateucci y Junior Playboy, Priscilla postuló una idea que podría causar más polémicas entre los concursantes.

“Yo quiero decir que Pamela Díaz es muy seca. Porque resulta, claro, todo en son de paz, que sé yo, en el reality. ‘Vamos, todos a la fiesta’, pero le puso un condimento demasiado importante al decir que, porque no habló solo por ella, es ‘que hay dos personas que nos incomodan, y que no queremos que vayan’. No fue personal. Entonces, genera un conflicto muy interesante”, inició la conductora de “Tu día”.

Sus dichos fueron rápidamente recogidos por Michelle Adam, quien recordó el incidente entre Díaz y Mateucci, dándole énfasis a la actitud del argentino y las posibildades de convertirse en el villano del reality.

“Ahora, Mateucci estaba en una posición como de ‘no me interesa’, que me inviten a donde me inviten. Claro, vayan ustedes, yo no voy”, señaló la meteoróloga, cuyas palabras alentaron a que Vargas se lanzara con su maquiavélica propuesta a la producción del reality.

“¿Sabes qué? Oh, se me acaba de ocurrir una idea macabra. Una muy buena idea, es una muy buena idea”, afirmó Priscilla, a esas alturas ya con el diablo metido en el cuerpo y como cualquier televidente que ha visto el reality.

“Que el equipo ganador tenga fiestas y que pueda invitar sólo a uno del otro equipo. Porque yo creo que es fome que pase esto: ‘Chiquillos, los invitamos a todos a la fiesta’. ¡No! ¿Qué quiere ver uno en los realitys? Pa’ que estamos con cosas. Conflictos. Entonces, imagínate, a esa persona que invitan va, le saca pica al resto, y se generan esos conflictos. O además ‘vente pa’ acá', o ‘te voy a elegir pa’ mi equipo’. Si pues, y después, cuando regrese de vuelta, lo van a mirar con cara de traidor. Quizás qué te dijeron, van a desconfiar. Es muy buena idea”, finalizó.