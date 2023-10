Se fue con un 63,88% de los votos: Nuevo eliminado de Gran Hermano dejó a todos en shock

Una verdadera sorpresa. Eso provocó en la mayoría de los televidentes la eliminación de Raimundo Cerda de Gran Hermano, por votación popular.

Tras pasar un romántico día junto a Alessia Traverso, las redes sociales ya especulaban que todo era parte de una estrategia de producción para mantenerlo en la casa estudio en Argentina y eliminar a Scarlette Gálvez o Francisca Maira.

Sin embargo, la rubia, conocida por su sonido de oveja (Beeeee), fue la primera en ser salvada de la placa de eliminación, al recibir la menor cantidad de votos.

[ “¡Mamá, es mi mamá....!”: Coni corre a recibir a su madre en Gran Hermano y rompe en estremecedor llanto ]

“Por votación popular, el jugador que se salva de la placa y continúa una semana más en la casa más famosa del mundo es Francisca”, anunció Julio César Rodríguez

“No me lo esperé, pero agradecer ya que hay mucha gente hermosa que me quiere. Le agradezco a mi familia y amigos”, señaló sorprendida la emprendedora de ropa erótica, quien debutó en la plataforma Netflix, promocionando la serie Sex Education.

Tras ello, y después de un largo tiempo de conversar con los participantes, los animadores JC y Diana Bolocco anunciaron quién debía abandonar el encierro, dejando a todos sorprendidos con la noticia.

Incluso a Sebastián Ramírez, casi le caen lágrimas al tener que despedirse de su amigo, a quien llenó de hálagos por su personalidad y la buena onda que lograron dentro del programa.

Raimundo nuevo eliminado de Gran Hermano

“Por decisión del público, quien tiene que abandonar la casa de Gran Hermano es Raimundo”, reveló Diana, dejando impactado a Rai, quien solo tuvo palabras de agradecimientos.

“Estoy bien. Fue un proceso largo, lo disfruté. Tuve unas semanas complicadas que quizás no supe como desenvolverme. Me quedo con la mejor experiencia”, dijo Rai.

“Son todos muy buenas personas. Me llevé unas sorpresas, pero no me voy con ningún rencor. Una brazo a mi familia”, se despidió.

Aunque, el momento final fue el más impactante y dejó a todos en shock, por que se despidió de Alessia, con besos en la boca.

Raimundo salió eliminado con un 63,88 por ciento de los votos, mientras que Scarlette recibió 36,12%.