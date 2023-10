Francisco Kaminski recordó que fue detenido años atrás por infiltrarse en un reality

En el último capítulo del programa Sígueme y te sigo, Francisco Kaminski sorprendió a sus compañeros del panel al revelar que una vez lo tomaron detenido por infiltrarse en un reality show.

Todo ocurrió cuando Andrés Baile mostraba el lugar en el que actualmente se graba Tierra Brava y el conductor recordó el episodio vivido tiempo atrás.

“¿Ustedes se acuerdan de que yo fui detenido una vez porque me metí a un reality del 13, disfrazado, vendiendo en un camión de gas? Tengo antecedentes penales, prontuario… Me pillaron adentro y me mandaron preso, tengo una causa. Las cosas que uno tiene que hacer para ganarse un lugar”, partió diciendo, según consigna Página 7.

“No voy a decir quién era mi jefe en ese momento, pero me mandaron a ver qué podía conseguir. Llamaron de Canal 13 a Mega para decir que no volviéramos más… Mi jefe, muy cariñosamente, me dijo ‘mira, acá están grabando el reality. No vuelvas sin nada’, así que partí”, admitió, detallando que esto ocurrió en 2005, cuando Canal 13 transmitía La Granja.

Su estrategia para ingresar tuvo éxito, porque Kaminski acudió a un amigo que trabajaba en una empresa de gas, al que conoció justamente en Calera de Tango.

Por eso, le pidió prestado el camión y el uniforme para hacerse pasar por un repartidor y así ingresar al terreno donde estaban realizando el recordado reality show.

[ LEE TAMBIÉN: Vesta Lugg explicó su estado sentimental luego del fin de relación con Pablo Galdames ]

La detención

Pese a todas las dificultades, el periodista logró su cometido. Incluso, reveló que cuando ingresó a ‘La Granja’ conversó con algunas personas, y fue solo a la salida que descubrieron sus verdaderas intenciones, ya que iba con un camarógrafo escondido entre los balones de gas.

Pese a todo, aseguró que su plan había sido bastante eficiente, puesto que logró pasar todas las barreras de seguridad para llegar-

De todas formas, terminó detenido por Carabineros, y cada vez que lo paran para un control de tránsito, recuerda esa incómoda situación y al jefe que lo mandó a cumplir esa misión.