“Nunca pedí oficialmente que te expulsaran”: Redes reaccionan a explicación de Cony a Pincoya

Las redes sociales trataron literalmente de “mentirosa” a Constanza Capelli, luego que le asegurara a Jennifer Galvarini que ella no había pedido “oficialmente” que la expulsaran de Gran Hermano, acusando una supuesta agresión.

Las amigas intentaron recomponer la relación tras la tensa discusión que tuvieron durante la fiesta de los viernes.

“Yo sé que nos hemos peleado y no es que yo no te quiera. Te amo, te adoro y todo, pero de repente nos chiflamos. Sé que voy a contar contigo siempre, para todas las hueás, pero a nosotras a veces nos hace daño estar muy juntas. A lo mejor tenemos que hacer un break”, comunicó La Pincoya, quien días atrás había dicho que no hablaría con Cony, tras enterarse que pidió su cabeza.

[ “Ya que quería mi expulsión...”: Jennifer Galvarini pone punto final a su amistad con Cony ]

Ahí, se dieron un fuerte abrazo, pero la tensión seguía en el ambiente.

“Tú hablas conmigo cosas de los chicos que están acá adentro y al día siguiente te ‘abuenas’. A mí no me molesta que tú hables con ellos, a mí me molestan las incongruencias, porque después me señalan a mí, dicen ‘ah, la Pincoya está en buena conmigo, es ella la que le mete hueás en la cabeza’”, señaló Constanza.

Además, agregó que “tú lo primero que hiciste fue distanciarte de mí, no quisiste conversar conmigo, pero sí con la Francisca, que es una persona que te hizo hueás horribles”.

Pero, tras ello realizó un comentario que no pasó por alto por sus seguidores.

“Yo nunca pedí oficialmente que te expulsaran. Me fui a descargar al confesionario, salí y le dije a Nacha (Michelson) ‘la Pincoya no me agredió, simplemente me tomó del brazo para decirme algo y yo me asusté’, porque me apretaste fuerte”, le dijo.

“Yo escuché otra cosa, que tú habías dicho que yo te había agredido y querías que me expulsaran”, contestó Pincoya, consignó Página 7.