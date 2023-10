Pamela Díaz sacó La Fiera que lleva dentro y ninguneó a Shirley Arica en su primer cara a cara

En el primer cara a cara de Tierra Brava Pamela Díaz demostró por qué es una fiera de tomo y lomo, incluso con sus amigas. Así quedó demostrado cuando se puso frente a la participante de Perú, Shirley Arica e hizo callar a Eva Gómez.

Todo ocurrió cuando el equipo rojo, contrario a Pamela, nominó a su compañera La Guarén, puesto que consideraban que era la jugadora más débil, según dijo la venezolana encargada de nominar, Alexandra Méndez.

Ahí Eva Gómez, interrumpió a su compañera de equipo y dijo a viva voz que no era el motivo que habían señalado para nominar a la competidora de los verdes, generándose un mal entendido entre los compañeros del mismo team.

[ ¿Será para quedarse con Hans?: Estefanía Galeota activó la fulminante en Gran Hermano ]

A raíz de esto, Pamela Díaz entró con todo al ruedo y lanzó ácidos comentarios.

En primer lugar, se burló del impasse del equipo contrario, señalando que “primero quiero felicitar a mi equipo, porque si nos pasa es vergüenza, yo me muero aquí sentada”, dijo en relación a Eva Gómez y la “Chama”.

En ese momento comenzó a explicar su voto “mi voto es por estrategia, porque nos pusimos de acuerdo, pero también es personal”, señaló, pero fue interrumpida por su amiga española.

“No es vergüenza, es que yo soy sincera”, dijo Eva, pero Pamela Díaz la ignoró y siguió hablando.

“Estoy hablando con Shirley, que puede pasar adelante, por favor”, la llamó.

Pamela Díaz ninguneó a Shirley Arica

Ahí, le indicó que su tema es personal, porque “no te conozco y no creo que te conozca, creo que te vas a ir ahora en la competencia… durante todo este tiempo hemos estado no hemos tenido con suerte un hola y chao, el primer día, y de ahí no tengo más que decirte, si me caes bien o mal”, le indicó, destacando que su equipo se puso de acuerdo “no como ustedes”.

Shirley, en tanto, replicó confesando que la mala onda “es mutuo, yo creo que si no nos hemos conocido es porque no me interesa conocerte”.

“Por eso nunca te hablé”, respondió La Fiera, además de agregar un ninguneo.

“¿Pero ella no era la que ganaba realities, no era tan buena?. “Es el peor cara a cara que has hecho. Pensé que tenías más argumentos”, la repasó.

Con esto, queda demostrado por qué es la participante mejor pagada del reality, por el cual habría cobrado 80 millones de pesos, por 45 días de encierro.