A Kike Morandé aún no lo convence Tierra Brava: “Creo que están medios pasados de moda, pero a lo mejor el pasado de moda soy yo”

Kike Morandé estrenó hace pocos días un par de proyectos audiovisuales en su recientemente estrenado canal de Youtube “Kike 21″; uno donde comparte espacio con el humorista Álvaro Salas, y otro donde entrevista a reconocidas figuras del mundo del espectáculo.

Desde ese nuevo espacio virtual es donde el otrora animador de “Morandé con Compañía”, en Mega, le dio una mirada a la actual programación de la tevé abierta, un espacio que reconoció en hoyxhoy.cl adolece de contenido humorístico y le da mayor relevancia a las ficciones dramáticas, los reality y las noticias.

Los cuestionamientos de Kike Morandé

“Yo siempre prendo la televisión en tevé abierta. Ahora si tú me dices si veo algo (...) los programas de hoy día están como más noticiosos, todos los de la mañana, pero en la mañana no sé quién ve la televisión. O sea, indudablemente hay alguien que ve, por algo están, pero no es el caso mío. Y en la tarde, no sé, prefiero el fútbol, la hípica”, reconoce el animador en el medio de prensa nacional, instancia en la que si bien se anticipa a afirmar que “no soy yo quién para decir”, se la juega por cuestionar la poca variedad en la parrilla televisiva.

“No soy yo quién para decir, porque me van a decir que estoy respirando por la herida. Pero no sé, ponte tú, en Mega o te gustan las teleseries o estás frito. Humor le falta. Ayer (martes) vi un ratito el nuevo reality de Canal 13″, señala el exrostro del canal propiedad del Grupo Bethia, quien incluso pone paños fríos al exitoso estreno del reality “Tierra Brava”, de Canal 13.

“No sé, yo creo que están medios pasados de moda, pero a lo mejor el pasado de moda soy yo”, puntualizó Morandé, quien ante la consulta de si “entraría a uno de esos programas de telerrealidad”, tuvo una tajante respuesta.

“¿Yo? Estás loca, tendría que estar muerto. Lo estaba viendo e imagínate, a la edad mía tener que dormir en el suelo. Había un gallo que le decía a una niña: ‘Anda a hacer pipí al baño, a ver si no vomitas’. No, yo no estoy para eso”, cerró.