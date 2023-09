“¿Cómo voy a ser homofóbico?”: Kike Morandé descarta críticas y asegura que “en mi equipo había una diversidad sexual tremenda”

Kike Morandé se defendió anoche en el programa “Como Pedro por su casa”, de las críticas que por años le han hecho en redes sociales, de considerarlo homofóbico por sus comentarios en los estelares que condujo durante su paso por la TV chilena.

El otrora conductor de “Morandé con Compañía”, en Mega, descartó en el espacio conducido por Pedro Carcuro las críticas recibidas y reprochó las funas con las que ha debido lidiar estos últimos años por el contenido de sus programas.

La defensa de Kike Morandé

“Casi tuve que ir al diccionario para ver qué es lo que era homofóbico porque no lo entendía”, reconoció el empresario televisivo, quien aseguró haber sido siempre una persona tolerante con las minorías sexuales.

“¿Cómo voy a ser homofóbico yo? En mi equipo había una diversidad sexual tremenda. ¿Por qué voy a ser homofóbico? Si eso es porque soy más de la derecha que de la izquierda, que hagan lo que quieran”, agregó Morandé.

“No me importa eso. Antes daba lo mismo si eras de izquierda y derecha”, enfatizó el animador, quien incluso defendió la decisión de incorporar, en su momento, a personas de talla baja para realizar sketches humorísticos en sus estelares.

“En las paredes salía: ‘Kike, libera a los enanos’, porque a ellos no les importa que les digan enanos. Ahora se les dice personas pequeñas, pero son enanos. Los enanos no pueden trabajar, tienen un subsidio por ser enanos, entonces las boletas las hacían sus hermanas, etcétera. Porque si ellos hacían la boleta, les quitaban el subsidio. Yo no tenía idea de eso”, explicó.

“Por eso, cuando le gente me dice que libere a los enanos, eso me quema y me calienta. Me dan ganas de decirles: ‘¡Infórmate, conch***!”, finalizó.