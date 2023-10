Eva Gómez lo pasa mal en Tierra Brava: se peleó con Pamela Díaz, se golpeó la cabeza y se resfrió

En Tierra Brava ya comenzaron los conflictos y eso que sólo se han emitido cuatro capítulos. Durante la mañana de este miércoles se vio una discusión entre Pamela Díaz y Eva Gómez, debido al altercado que vivió “La Fiera” con Alexandra la noche del “Cara a cara”, en relación a que “Chama” trató de débil a “Guarén”.

Gómez intentó convencer a Pamela que la modelo venezolana es una buena persona, a lo que Díaz manifestó que la encuentra “prepotente y barsa”, no logrando ponerse de acuerdo.

Luego, Pamela Díaz, en franco diálogo con Azzartt, sobre la discusión que mantuvo con Eva, le comentó “a mí no me la dejes de víctima, y yo no me voy a quedar callada ni contigo ni con nadie. Tanto show que ahora somos todas amigas, de cuándo somos amigas, si todos vinimos solos acá. ¿O tú vas a ceder tu puesto? Yo no voy a dar mis 25 millones… bueno, si llegamos a la final, miti y miti”, a lo que “La tía de la micro” respondió “acepto” y Pamela, “trato hecho”.

Eva Gómez, en tanto, además de discutir con su amiga Pamela, se golpeó en la cabeza mientras limpiaba a los animales y se resfrió, lo que la mantuvo en reposo, triste y llorando, mientras algunos de sus compañeros la contenían. También se pudo ver que Miguelito está un poco más retraído, muy dedicado a ordenar y hacer los quehaceres de la casa.